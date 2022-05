Ganz viel Pionierarbeit geleistet

Ascheberg

In sechzehn Jahren wurden mehr als 900 000 Kilometer mit den Bürgerbussen abgefahren. Im vergangenen Jahr gab es 2957 beförderte Fahrgäste. Joseph Streyl hat einen großen Anteil an der Erfolgsgeschichte des Bürgerbusvereins, nun ging er nach 17 Jahren in den Ruhestand.

Von Isabel Schütte