Gedenkfeiern in den drei Orten

ie Bürger der Gemeinde Ascheberg begehen am Sonntag (14. November) den Volkstrauertag als einen Tag des Gedenkens an das Leiden und der Opfer von Krieg und Gewalt sowie als Mahnung zum Frieden und zur Verständigung.

Die Bürger der Gemeinde Ascheberg begehen am Sonntag (14. November) den Volkstrauertag als einen Tag des Gedenkens an das Leiden und der Opfer von Krieg und Gewalt sowie als Mahnung zum Frieden und zur Verständigung.

In der Ortschaft Ascheberg beginnt ein Gottesdienst zum Thema um 10 Uhr in der St. Lambertus-Kirche. Die Mitglieder der Vereine und Verbände sammeln sich anschließend um 11 Uhr auf dem St. Lambertus-Kirchplatz und ziehen gemeinsam unter Leitung der Feuerwehr mit den Bürgern der Gemeinde Ascheberg zum Hochkreuz auf den Friedhof.

Der Volkstrauertag in der Ortschaft Herbern wird in diesem Jahr vom SV Herbern vorbereitet. Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr. Das Programm sieht vor, dass sich die Teilnehmer anschließend gegen 11.15 Uhr auf dem St. Benediktus-Kirchplatz treffen, um anschließend gemeinsam zum Ehrenmal zu ziehen.

In der Ortschaft Davensberg wird der Volkstrauertag auch in diesem Jahr wieder vom Heimatverein Davensberg vorbereitet. Der Gottesdienst beginnt um 9 Uhr. Um etwa 10 Uhr beginnt die Aufstellung des Zuges auf dem Römerweg, der sich nach dem Hochamt in gewohnter Form in Richtung Friedhof bewegt. Bei schlechtem Wetter findet die Feier in der Kirche (im Anschluss an das Hochamt) statt.