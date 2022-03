Geduldsprobe für Pendler

„Ich bin persönlich sehr enttäuscht“. Mit diesen Worten reagierte das Ascheberger Kreistagsmitglied Ludger Wobbe (CDU) auf der jüngsten Verbandsversammlung des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM) über die aktuelle Entwicklung beim zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke Münster-Lünen. Obwohl schon seit unzähligen Jahren gerechnet wird, liegt immer noch kein eindeutiger Nachweis der Wirtschaftlichkeit vor.

Es ist also immer noch nicht sicher, ob der Ausbau tatsächlich kommt. Und selbst dann, wenn die Berechnungen endlich mal zu einem endgültigen (und positiven) Ergebnis kommen, ist für Ascheberg nach derzeitigem Planungsstand immer noch kein Halbstundentakt vorgesehen. „Aber darauf warten die Pendler doch“, sagte Wobbe sichtlich verärgert.

Zweites Gleis zwischen Amelsbüren und Werne

Gegenstand der Planungen ist ein zweigleisiger Ausbau auf 24 Kilometern Länge zwischen Amelsbüren und Werne. Sollte der kommen, dann wird dies aber nur die Möglichkeit eröffnen, den Rhein-Ruhr-Express (RRX) von Münster nach Köln hierher zu schicken – und halten wird der dann lediglich in Werne und Lünen. So berichtete es der Geschäftsführer des Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Joachim Künzel. Zusätzlich auch noch eine zweite Regionalbahn von Münster bis Dortmund auf die Schiene zu setzen – welche dann auch die kleineren Bahnhöfe bedient – sei dagegen nicht möglich. Denn dafür müsste auch der Abschnitt Werne-Lünen zweigleisig werden, was aber aus Kostengründen politisch nicht durchsetzbar sei, so Künzel, weil dieser Abschnitt im Verhältnis massiv teurer würde als der übrige Streckenteil.

„Wo gibt es denn dann Verbesserungen für Ascheberg und die anderen Anrainer?“ fragte ein frustrierter Ludger Wobbe. „Wo bleibt da der Wille zur Verkehrswende?“ Es würde immens viel Geld ausgegeben, von dem aber einzig der Fernverkehr profitiere (wozu laut Bundesverkehrswegeplan auch die Anhebung der Höchstgeschwindigkeit von derzeit 160 auf dann 230 Kilometer pro Stunde gehört). „Diese Frage ist völlig berechtigt“, sagte Künzel. Er sei genauso enttäuscht. Verantwortlich für die Infrastruktur seien Bund und Land. Der NWL könne in dieser Situation nicht mehr tun, als prüfen zu lassen, ob sich nicht zumindest im Abschnitt Münster-Werne eine zweite Regionalbahn unterbringen lässt. Dann gäbe es wenigstens von und nach Münster den Komfort des Halbstundentaktes.

Nadelöhr bleibt bestehen

Daraufhin gab der SPD-Sprecher in der Verbandsversammlung, Detlef Ommen, zu bedenken, dass ja auch der Abschnitt zwischen Münster und Amelsbüren nach den vorliegenden Planungen eingleisig bleiben solle und hier somit weiterhin ein Nadelöhr bestehe. Ob die Fahrplanreserven hier trotzdem ausreichten, um eine zweite Regionalbahn zu fahren, bleibe abzuwarten. Mit dem Ergebnis dieser Prüfung ist nach Angaben Künzels in einigen Wochen zu rechnen.

Der Fahrgastverband Pro Bahn hält ungeachtet der Kosten einen Komplettausbau zwischen Münster und Lünen für erforderlich und auch für wirtschaftlich. Denn der werde nicht nur für den Nah-, sondern auch für den Fernverkehr dringend gebraucht, um Züge von der überlasteten Strecke Münster-Dülmen-Essen aufnehmen zu können.