 Über die Kita Kontakte knüpfen

Ascheberg

In der Flüchtlingsunterkunft am Breil gibt es eine Kita, in der ausschließlich die Kinder von Geflüchteten betreut werden. An zwei Tagen in der Woche können aber auch deutsche Kinder dazu kommen, weil das Kommunale Integrationszentrum (KI) mit einem „Griffbereit“-Projekt internationale Familienbildung fördern möchte.

Von Ann-Christin Frank