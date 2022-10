Geister laufen an der Seite mit

Seit 13 Jahren bietet Thomas Bolte Sagen-Spuk-Spannung-Touren für Gruppen durch die Davert an. Die einzige offene Tour findet am 5. November (Samstag) statt. Die Voranmeldung läuft.

Geschichten gehen Thomas Bolte nicht aus. Vor allem dann nicht, wenn er zur Sagen-Spuk-Spannung-Tour aufbricht. Seit 13 Jahren ist er mit dem Programm für Ascheberg Marketing in der Davert unterwegs. Schließlich hat die Davert so einiges an Geschichten zu bieten. „Und dabei durchaus auch wahre Geschichten“, unterstreicht der Ascheberger.

Besuch im Folterkeller

Die vielen Geschichten, sei es die über den Rentmeister Schenkwald oder über das Heubrockmännchen, begeistern nicht nur ihn, „sondern auch die vielen Gruppen, die ich bei der Gruselwanderung durch die Davert führe“, so Bolte. Rund eineinhalb Stunden dauert seine Führung in der Regel. Sie startet immer am Davensberger Burgturm. „Alleine der birgt ja schon unzählige Geschichten“, nennt Thomas Bolte da zum Beispiel die Hexenverbrennung. Auch der Besuch im Folterkeller wird den Teilnehmern dabei nie vorenthalten. Erst anschließend geht es in die Davert. „Und dabei sind dann Sagen, Spuk und Spannung definitiv garantiert“, verspricht Bolte. Nicht zuletzt deshalb, weil er seine Wanderungen immer mit einer Prise Nervenkitzel würzt. Und dabei kommen seine wichtigsten Gehilfen ins Spiel. Die Geister. Denn ohne sie läuft nichts.

Informationen und Nervenkitzel

Was ihn an seiner Aufgabe besonders reizt? „Die Menschen“, sagt er und fügt hinzu: „Ich darf immer wieder neue interessante Leute kennenlernen. Faszinierend sind dann auch die unterschiedlichen Emotionen bei den Touren.“ Die werden gekitzelt durch die besondere Mischung, die Bolte serviert. Wissenswertes und Informatives, die vielen Geschichten rund um die Davert und nicht zu vergessen die Geister, die unverhofft auftauchen und so für das Quäntchen Spannung sorgen.

Offene Führung mit 15 Plätzen

Die „Hauptarbeitszeiten“ sind der Herbst und der Winter. „Denn die Sagen, Spuk und Spannung-Touren laufen in der Regel von November bis Ende Februar“, so Bolte. In diesem Jahr startet er bereits am letzten Oktoberwochenende und entführt den Heimatverein Davensberg zu einer Tour. Nur einen Termin gibt es jedes Jahr, der als offene Führung angeboten wird. Da dürfen alle Interessierten ab 18 Jahre mit. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt. In diesem Jahr findet die offene Tour am 5. November (Samstag) um 18 Uhr statt. Interessierte können sich bei Ascheberg Marketing unter 0 25 93/6 09 13 00 anmelden. Weitere Infos gibt es unter: https://ascheberg-touristinfo.de/angebote/sagen-spuk-spannung/