Geld der Bürger fließt ins Klo

Ascheberg

Die Abwassergebühren in vielen Kommunen sind über Jahre auf Basis einer falschen Grundlage berechnet worden. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Münster kürzlich in einem Musterverfahren entschieden. Dieses hat auch Folgen für die Gemeinde, denn die muss nun ihre Berechnung ändern.

Von Ann-Christin Frank