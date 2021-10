Gemeinde geht auf Partnersuche

„In Schulnoten gebe ich unserem Kanalnetz im Moment eine Zwei minus.“ Klaus van Roje, Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen im Ascheberger Rathaus, skizzierte dazu zwei künftige Wege. Bei einem Weitermachen wie bisher, werde man schnell in den Bereich einer Vier minus gelangen. Mit einer Abwassergesellschaft, die zum 1. Januar 2023 mit einem strategischen Partner gegründet werden soll, stellte er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz eine Zwei plus in Aussicht.

Bürgermeister Thomas Stohldreier, Fachbereichsleiter Helmut Sunderhaus, Tiefbau-Fachgruppenleiter Christian Scheipers und eben van Roje präsentierten das Ergebnis eines nicht öffentlichen Ratsbeschlusses vom 5. Oktober. Mehrheitlich habe die Politik sich nach langer und sachlicher Diskussion für eine Abwassergesellschaft ausgesprochen. Der Bereich werde also teilprivatisiert. In der GmbH werde die Gemeinde mit 51 Prozent der Geschäftsanteile die Mehrheit haben und damit die Entscheidungshoheit behalten. Das Altvermögen bleibe in der Gemeinde. Neues Vermögen werde in der Gesellschaft aufgebaut.

Gemeinde behält die Mehrheit

Weil Kanäle sich mit Kameras befahren lassen und 15 Prozent des Netzes jährlich zu prüfen sind, ist der Zustand des 121 Kilometer langen unterirdischen Netzes so gut bekannt, dass sich der Zustand nach gesetzlichen Vorgaben klassifizieren lässt. 4,1 Kilometer sind kurzfristig zu sanieren, 12,8 Kilometer mittelfristig und 31,9 Kilometer langfristig. Mit dem bisherigen Verfahren, jährlich 300 000 Euro in das Netz zu investieren, werde sich mittelfristig die Netz-Qualität verschlechtern und man Gefahr laufen, Grundwasser und Gewässer bei Lecks zu verschmutzen. Auf diesem Weg würde 2032 die von van Roje genannte Vier minus erreicht.

So ein Wurzeleintrag beeinträchtigt die Kanäle Foto: Gemeinde

„Wir müssen mittelfristig etwa 800 000 Euro jährlich in die Hand nehmen, um den steigenden Sanierungsbedarf zu decken“, berichtete Scheipers. Sorge bereitet weniger das Geld als die Manpower. Mit den aktuellen Personalressourcen sei die Aufgabe nicht zu stemmen. Der Fachkräftemangel verhindere, sie weiter aufzustocken.

Abwassergesellschaft Foto: Die Gesellschaft besteht aus der Gemeinde Ascheberg und einem privaten Partner. Die Laufzeit beträgt 25 Jahre.,Mehrheitsgesellschafter ist mit 51 Prozent die Gemeinde Ascheberg, die jederzeit Herr des Verfahrens ist. ,Die Abwassergebühren werden weiterhin durch den Rat der Gemeinde be-schlossen. ,Kapitalaufbau und Gewinnausschüttung in der Gesellschaft erfolgen nach den Geschäftsanteilen.,Bei Auflösung der Gesellschaft erwirbt die Gemeinde die privaten Geschäftsanteile. ,Es werden europaweit Interessenten gesucht. Ausgewählte Bewerber erhalten die nötigen Unterlagen. Nach zwei, drei Verhandlungsrunden soll im April/Mai 22 der Partner ausgewählt werden. ...

Mit einem strategischen Partner gewinnt die Gemeinde über eine Gesellschaft Fachwissen und Spezialgeräte hinzu. Ingenieure des Partners könnten Dinge erledigen, die man jetzt vergebe. „Bei Ausschreibungen werden wir davon profitieren, dass der Partner seine Projekte bündeln kann und unser Teil für uns günstiger wird, als wenn wir es alleine machen“, nannte Bürgermeister Stohldreier ein zusätzliches Plus. In den Strom- und Gasgesellschaften habe man gute Erfahrungen gemacht, die verspreche man sich auch bei diesem Projekt. Und man bleibe beim Sanieren am Ball, sodass kein teurer werdender Stau entstehe.

Durch die neue Organisation werde die Effizienz gesteigert und der Betrieb optimiert, deswegen erhöhten sich die Gebühren nicht, verspricht die Verwaltungsspitze. Der Bürger bleibe auch von höheren Kosten durch gestreckte und dann teurere Sanierungen verschont.

Ganz wichtig war der Runde, dass die Tiefbauer Freiraum für andere Projekte gewinnen. Mit dem Gestalten des Ortskerns, dem Endausbau von Straßen, der Sportstättenentwicklung, der Rad- und Nahmobilität haben sie viele Aufgaben in den Arbeitsbüchern.