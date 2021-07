Gemeinde und Pfarrer sagen Danke

Im Zeichen der Dankbarkeit stand das Patronatsfest in der St. Anna-Gemeinde Davensberg am Samstagabend. Denn dort verabschiedete sich Pfarrer Marc Heilenkötter vom Davertdorf – und die kirchlichen Gremien sowie die Menschen vom Geistlichen.

Pfarrer Marc Heilenkötter feierte am Samstag seinen Abschiedsgottesdienst in St. Anna Davensberg. Die Messdiener verabschiedeten den Geistlichen genauso wie Silke Trahe für den Pfarreirat und Steffi Beckers für die Davensberg Gruppen und Vereine.

„Es ist Zeit, Danke zu sagen!“ Dieses Zitat fiel am Samstag in der Predigt von Pfarrer Marc Heilenkötter in St. Anna Davensberg genauso wie in Abschiedsworten von Pfarrer Stefan Schürmeyer und Silke Trahe.

„Du warst eine wertvolle Bereicherung für Davensberg und das Seelsorgeteam“, erklärte Schürmeyer. Seine Zeit in der Pfarrei sei mit einer heißen Fronleichnamsprozession und einer Runde im Clemens-August-Express mit vielen Gesprächen gestartet: „Leider hat Corona nicht mehr so viele Begegnungen zugelassen, wie wir uns alle gewünscht hätten.“ Die Christen in Havixbeck und Hohenholte dürften sich dafür auf Heilenkötter freuen. Der leitende Pfarrer hob eine Gemeinsamkeit mit dem scheidenden Geistlichen hervor: „Wir sind beide überzeugt, dass alles gut wird.“

Silke Trahe übergab Marc Heilenkötter eine kleine Eiche als Dankeschön Foto: Theo Heitbaum

Silke Trahe charakterisierte Heilenkötter als typischen Westfalen, der seiner Heimat verbunden sei. In den Gremien haben sie ihn als ausgeglichenen Seelsorger kennengelernt: „Die Beträge waren besonnen, ruhig und verbindlich. Was du gesagt hast, hatte Hand und Fuß.“ Trahe erinnerte an einen gemeinsamen Besuch in der Tagespflege: „Dort hieß es: Er hat ein Händchen für die Menschen.“ Sie überreichte dem gebürtigen Bulderner eine Eiche, die in Havixbeck Wurzeln schlagen soll.

Messdiener überreichen ein Dankeschön Foto: Theo Heitbaum

Am St. Anna-Patronatstag wünschte Heilenkötter der Gemeinde, was er schon den WN erklärt hatte: „Bleiben Sie im Einsatz für den Nächsten, für das Dorf und das Leben vor Ort.“ In seiner Abschiedspredigt zur wunderbaren Brotvermehrung arbeitete er die Haltung der Dankbarkeit hervor. Und eins kam in dem Gottesdienst nicht zu kurz: Weil es draußen regnete schlug der Pfarrer gleich zu Beginn den Boden zu den Opfern der Flutkatastrophe in der Eifel. Und er arbeitete es mit dem Wettersegen in seinen letzten Segen in Davensberg ein.

Nach dem Gottesdienst hatten die Menschen die Möglichkeit, sich bei einem kleinen Imbiss von Marc Heilenkötter persönlich zu verabschieden.