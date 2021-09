Gemeindehalle wird am Samstag eingeweiht

Am Samstag (2. Oktober) ist es endlich so weit: Die runderneuerte Aula, die neue Gemeindehalle, in Herbern an der Altenhammstraße wird mit ministerialen Ehren und einem bunten Programm am Tag der offenen Tür eingeweiht.

Am Samstag (2. Oktober) ist es endlich so weit: Die runderneuerte Aula, die neue Gemeindehalle, in Herbern an der Altenhammstraße wird mit ministerialen Ehren und einem bunten Programm am Tag der offenen Tür eingeweiht. „Es ist ein Tag der Freude und ein Grund zu feiern, dass die Gemeinde Ascheberg in Herbern eine Veranstaltungshalle bekommt, in der Kunst, Kultur und die Schule ein Zuhause finden“, ist Bürgermeister Thomas Stohldreier voller Vorfreude. Die Halle mit neuem Bühnenhaus konnte durch die Förderung mit dem „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2018“ umgesetzt werden und wird von der nordrhein-westfälischen Bauministerin Ines Scharrenbach offiziell eingeweiht, teilt die Gemeinde mit.

Im Anschluss an den Festakt gibt es ab 13 Uhr am Tag der offenen Tür die Gelegenheit für alle, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Die Bühne selbst wird von 13 bis 18 Uhr von lokalen Akteuren „erobert“. Beginnend mit der Blaskapelle Ascheberg schließt sich ein buntes Musik- und Tanzprogramm an. So wird die Musikschule Ascheberg einen Einblick in ihr vielfältiges Schaffen geben: Klassik, Jazz, Tanz und Akkordeonklänge sorgen für abwechslungsreiche Unterhaltung. Auch die Profilschulkinder stellen sich mit ihrer KeyboardClass auf der Bühne vor und die Gruppe „Fünfklang“ aus Herbern bietet Nachdenkliches zum Thema „Kultur“ und zwischendurch gibt der Heimatverein Herbern Anekdoten zum Besten. Zum Abschluss sorgt die Blaskapelle Schwartländer für gute Laune in der Halle.

Rund um das Musikprogramm stellen auch einige Vereine und Initiativen aus Ascheberg und Herbern sich und ihre Arbeit vor und bieten die Gelegenheit für die Gäste, sich zu informieren. Für das leibliche Wohl an diesem Tag sorgen der Förderverein der Profilschule und Aktive der benachbarten Mariengrundschule: Kaffee, Waffeln, Crèpes und Bratwurst sind im Angebot und neben der Halle lädt ein kleiner Biergarten zum gemütlichen Beisammensein. Abgerundet wird das Rahmenprogramm von der Jugendfeuerwehr, die sich mit Schlauch und Spritze auf dem Schulhof präsentieren.