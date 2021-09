Gemeindehalle wird im Oktober eingeweiht

Was lange währt, wird im Oktober gut: Die Gemeindehalle in Herbern soll am 2. Oktober eröffnet werden.

In der Aula in Herbern wurde das Parkett geölt

Der Brandschutz hat die neue Gemeindehalle in Herbern vor der Eröffnung lahm gelegt. Weil der Kreis Coesfeld nach dem Umbau der bisherigen Aula das gesamte Schulgebäude nach den neuesten Brandschutzvorgaben bewertet hatte, musste die Gemeinde nachrüsten. Jetzt ist das Ende des Wartens terminiert: Am 2. Oktober (Samstag) soll die Gemeindehalle eingeweiht werden. Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, kommt drei Jahren nach der Übergabe des Förderbescheids wieder nach Herbern, dieses Mal zur Eröffnung. Fest terminiert ist bereits, dass die nächste Sitzung des Gemeinderates am 5. Oktober (Dienstag) in der Gemeindehalle stattfinden soll. „Wir gehen davon aus, dass es keinen weiteren Verzug geben wird. Die laufenden Restarbeiten werden pünktlich erledigt“, erklärt Gesche Ahmann aus dem Bauamt der Verwaltung auf WN-Anfrage. Zuletzt sei das Parkett geölt worden.

Die Brandschutz-Ehrenrunde hatte der Kreis Coesfeld bei der Endabnahme der zur Gemeindehalle umgebauten Aula verhängt. In der Folge durfte sie zwar für schulische Veranstaltungen genutzt werden, nicht aber für öffentliche Termine. Die Sanierungsmaßnahmen aus dem Sommer 2013 von der Dreifachverglasung der Aluminiumfenster im Treppenhaus über den Einbau von Brandschutzwänden bis hin zu neuen Beleuchtungssystemen für 150 000 Euro reichten nicht. Veränderte Vorschriften mussten die Gemeinde in der Schule Türen ersetzen lassen. Und es wurden Klinken ausgetauscht, weil die alte Breite von sieben Zentimetern in der neuen Brandschutzverordnung durch eine Breite von neun Zentimetern ersetzt worden war.

All das wird am 2. Oktober Geschichte sein, wenn die Halle für öffentliche Veranstaltungen im vorgegebenen Rahmen frei gegeben wird.