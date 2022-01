Gemeinsam tatkräftig zugepackt

70 Mitglieder der Landjugend Ascheberberg haben am Samstag die ausgedienten Weihnachtsbäume eingesammelt und zum Hof Schulze Pellengahr gebracht. Dort werden sie auf andere Weise verwertet.

Gut gelaunt und tatkräftig machte sich die Landjugend am Samstag ans Werk und sammelte in Ascheberg die ausgedienten Christbäume ein, die zu Dirk Schulze Pellengahr transportiert wurden.

Meterhoch türmten sich die Tannenbäume auf der Rasenfläche an der Biete auf. Doch das änderte sich, als dort am Samstagmittag ein grüner Trecker hielt. An Bord 13 Landjugendliche, die tatkräftig zupackten und – begleitet von flotten musikalischen Rhythmen – die ausgedienten Christbäume, im Nu auf die Anhängerfläche beförderten. Viele Hände rasches Ende. Es dauerte nicht lange, und schon war die Rasenfläche wieder freigegeben.

Insgesamt waren 70 Landjugendliche mit fünf Treckern im Einsatz, um die ausgedienten Weihnachtsbäume einzusammeln. „Wir sind um 10 Uhr morgens ab der Profilschule gestartet, wo wir uns getroffen haben“, verriet Johannes Adamczyk, Vorsitzender der KLJB (Katholische Landjugendbewegung) Ascheberg. Selbstverständlich unter Einhaltung der Corona-Regeln. „Zudem haben wir uns alle testen lassen“, so Adamczyk.

Verwertung als Brennstoff

Innerorts fuhren sie anschließend die Abladeplätze und Straßen ab, um die Bäume aufzuladen. Wenn die Anhänger voll waren, nahmen die Traktoren Kurs Richtung Heubrock. Beim Landwirt Dirk Schulze Pellengahr wurden die ausgedienten Tannenbäume abgeladen. Von dort aus ging es dann wieder in den Ort, um die nächsten Bäume einzusammeln und aufzuladen.

Was mit den Tannen dann passierte? Auch diese Frage ließ Adamczyk nicht unbeantwortet: „Sie alle werden mit Hilfe einer Hackschnitzelmaschine geschreddert. Das Schreddergut wird dann als Brennstoff zur Energiegewinnung eingesetzt“.

Die 70 Landjugendlichen waren den ganzen Samstag im Einsatz. Zurück blieben saubere Flächen, wo sich kurz vorher noch meterhoch ausgediente Weihnachtsbäume getürmt hatten.