Gemeinschaft gestalten und Papst Franziskus treffen

Die katholischen Pfarrgemeinden in Ascheberg, Drensteinfurt und Sendenhorst organisieren eine Fahrt zum Weltjugendtag in Lissabon. Auch eine Begegnung mit Papst Franziskus ist geplant.

Die katholischen Kirchengemeinden St. Regina Drensteinfurt, St. Martinus und Ludgerus Sendenhorst und St. Lambertus Ascheberg bieten gemeinsam eine Fahrt zum Weltjugendtag 2023 in Lissabon an, die vom 26. Juli bis zum 6. August stattfindet. Geplant sind vom 26. bis 31. Juli Tage der Begegnung im Bistum Vila Real. Anschließend wird vom 1. bis 6. August der Weltjugendtag in Lissabon (Rückreise am 7. August) besucht. Die Anreise erfolgt mit dem Flugzeug. Der Reisepreis beträgt 850 Euro beziehungsweise 775 Euro für Schüler, Studenten und Auszubildende. „Wir wollen aber vorher noch Aktionen durchführen, um Geld zu sammeln und den Reisepreis zu verringern“, teilen die Organisatoren mit.

Infoabend in Drensteinfurt

Es handelt sich zwar um ein religiöses Großevent, aber alle Jugendlichen sind eingeladen mitzufahren, egal welcher Konfession sie angehören. „Wer Lust hat, zwei tolle Wochen zu erleben, Gemeinschaft zu gestalten, coole neue Leute kennenzulernen und den Papst zu treffen, sollte sich anmelden“, heißt es weiter. Denn Jugendliche aus der ganzen Welt kommen in Lissabon zusammen, um „eine großartige Zeit im Sommer miteinander zu verbringen“.

Die Fahrt wird begleitet und betreut von Barbara Kuhlmann (Pastoralreferentin Drensteinfurt), Pfarrer Antony Kottackal (Sendenhorst) und Ina Terwiel (Pastoralassistentin Ascheberg). Nähere Details zu der geplanten Fahrt gibt es im Rahmen eines Informationsabends, der am 29. Januar (Samstag) um 18 Uhr in Drensteinfurt im Alten Pfarrhaus, Markt 3, stattfindet, heißt es in der Mitteilung abschließend.