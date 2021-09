Generalprobe fürs Jubiläum

Lange haben die Herberner Bürgerschützen auf diesen Tag warten müssen. Beim Biwak am Wochenende war geselliges Beisammensein unter Beachtung der Corona-Regeln wieder möglich. Das Biwak diente den Herbernern bereits als Vorbereitung für das 200-jährige Jubiläum im kommenden Jahr.

Beim Biwak der Bürgerschützen Herbern hatte die neu gegründete Damengarde ihren ersten großen Auftritt. Im kommenden Jahr steht für sie und alle anderen Schützen das 200-jährige Vereinsjubiläum an.

Schon seit 819 Tagen regiert Tim Röwekamp mit Freundin Anna die Herberner Bürgerschützen. Denn in den vergangenen beiden Jahre konnte aufgrund der Corona-Pandemie kein Schützenfest gefeiert und ein Nachfolger ermittelt werden. Nicht einmal Treffen einzelner Gruppen waren möglich. Doch am vergangenen Wochenende fand unter den Corona-Regeln endlich wieder ein Biwak am Schützenplatz statt. Allerdings nur für Mitgliedern des Schützenvereins und jeweils ein Familienmitglied.

Der Spielmannszug der Kolpingsfamilie und das Blasorchester Albersloh sorgten am frühen Nachmittag für den guten Ton. Runkel- beziehungsweise Kürbis-König wurde Alexander Walter. Geehrt für „außergewöhnliche Verdienste“ wurden Lutz und Lukas Billermann sowie Bürgermeister Thomas Stohldreier.



Während der Schützenfest-freien Zeit wurden der Festplatz und die benachbarte Reitanlage mit Strom- und Wasserleitungen versorgt. Die Bürgerschützen hatten bei dem Projekt die Regie. Reitverein von Nagel. Schützenverein Horn und die Jakobi-Bruderschaft Herbern waren ebenfalls mit im Boot. Gemeinsam wurde viel geschafft – die Gemeinde unterstützte den Einsatz. Dafür erhielt der Bürgermeister ein großes Dankeschön und den Verdienstorden. Lutz und Lukas Billermann haben für die Bürgerschützen viele Stunden ihrer Freizeit geopfert, um das Projekt fertigzustellen. Auch diesen Einsatz hob der erste Vorsitzende der Bürgerschützen, Karsten Nägeler, hervor.

Der Spielmannszug der Kolpingsfamilie und das Blasorchester Albersloh sorgten am frühen Nachmittag für den guten Ton. Foto: Isabel Schütte

Im nächsten Jahr feiern die Herberner Bürgerschützen ihr 200-jähriges Jubiläum. Sie nutzten das Biwak als kleine Generalprobe. „Ich freue mich, dass doch so viele Vereinsmitglieder gekommen sind. Die Umstände sind ja doch besonders. Aber es hat alles super geklappt. Wir freuen uns aufs nächste Jahr“, sagte Nägeler.

Beim traditionellen Runkelschießen musste auf einen Kürbis ausgewichen werden, denn eine Runkel gab es nicht mehr zu kaufen. Alexander Walter wurde als Kürbis-König vom Schützenvolk gefeiert.

Am Wochenende fand unter den geltenden Corona-Regeln ein Biwak am Schützenplatz statt. Foto: Isabel Schütte

Ihren Premieren-Auftritt hatte auch die neu gegründete Damengarde unter den Kommandeurinnen Wiebke Kaufmann und Anna Schlüter. Änderungen gab es auch bei der Fahnengarde. Dort unterstützt Carolin Dietrich ab sofort Kommandeurin Yvonne Schroer.

Einige kleine Regenschauer am Abend störte die Schützenbrüder und Schützenschwestern nicht: Bis 24 Uhr wurde gemeinsam gefeiert.