Geologen bereiten Rohr den Weg

In der aufgeschlitzten Sonde schauen sich Tobias Hoferichter und Markus Freise die unterschiedlichen Schichten an. Aus jeder Schicht werden Proben in Behältern mitgenommen.

Klack, klack, klack – die gleichmäßigen Schläge auf Eisen verraten schon beim Hören, dass kein Mensch mit Hammer der Urheber dieser Monotonie sein kann. Tatsächlich werden die Schläge auch von einem Druckluftgerät ausgeführt, um einen Metallstab in die Erde zu treiben. Wer zwischen Herbern und Ascheberg wohnt, hat die Geräusche sicher schon gehört. Denn sie gehören zu einer geologischen Untersuchungsserie zwischen den Orten. „Wir erkunden die Bodenbeschaffenheit für den Bau der Abwasserdruckrohrleitung von Herbern zum Ascheberger Klärwerk“, berichtet Markus Freise. Der Herberner arbeitet seit Anfang Oktober im Tiefbauamt der Gemeinde Ascheberg.

Die Verwaltung möchte auf der Strecke von neun Kilometern möglichst wenig Überraschungen erleben. Weil insbesondere der Boden, der durch das Druckrohr verdrängt wird, anderweitig untergebracht werden muss, ist seine Beschaffenheit von großer Bedeutung. „Das hat sich völlig verändert, so dass geologische Untersuchungen bei vielen Projekten dazu gehören“, erklärt Tobias Hoferichter, der für die Ingenieurgeologen OWS aus Greven arbeitet. Mit den Daten, die das Büro der Gemeinde im Anschluss liefert, wird die Verwaltung eine möglichst präzise Ausschreibung vorbereiten und veröffentlichen. „Nach der Untersuchung wissen wir, wie die Arbeiten ablaufen werden“, informiert Freise.

Kaum Überraschungen unter der Oberfläche

Bei der WN-Stippvisite nahe der Grenze zwischen Ascheberg und Herbern wird die 56. Stelle untersucht. Große Überraschungen erwartet Hofacker nicht: „Das wird der übliche Boden der Region sein, unten ist Kreidemergel und dann folgt Felsgestein.“ In einem ersten Schritt steht eine sogenannter Rammkernsondierung an. Dabei wird eine hohle Sonde aus Stahl, die an einer Seite geschlitzt ist, in den Boden gerammt. Das passiert gleich zwei Mal. In einem ersten Schritt wird ein Abbild der unterschiedlichen Bodenebene bis zu etwa einem Meter Tiefe nach oben befördert, dann wird mit einer längeren Sonde der Bereich von einem bis gut zwei Meter nach oben gefördert. Am Schlitz kratzt ein Mitarbeiter jeweils eine Probe heraus und füllt sie in einen Behälter. Dort wird auch vermerkt, wie dick die Schicht ist. Vom Oberboden über eine Sandblase bis zum Kalkmergel wird alles genau dokumentiert. „Im Labor werden wir später diese Säule digital nachbilden“, berichtet Hofacker. Die Probeentnahme erfolgt alle 120 bis 150 Meter. In der richtigen Reihenfolge ergeben die Säulen ein gutes Bild, mit welchem Boden die Baufirma beim Verlegen der Druckrohrleitung konfrontiert wird. Untersucht werden die Bodenproben auch auf Inhaltsstoffe, weil das für den weiteren Umgang mit dem übrigens Boden wichtig ist.

Felsgestein stoppt Sondierung

Derweil haben die Mitarbeiter das Gerät umgerüstet. Jetzt steht eine Rammsondierung an. Dabei wird eine geschlossene Sonde mit einer Spitze in den Boden gerammt. Ein Mitarbeiter zählt, wie viele Schläge für jeweils zehn Zentimeter nötig sind. Anfangs ist gut erkennbar, dass die Sonde in den Boden förmlich eintaucht, später lässt sie sich nur unwillig nach unten rammen. Bei etwa 2,20 Metern federt die Sonde, nichts geht mehr. Nach weiteren 40 Schlägen steht fest: Das Felsgestein ist erreicht. Die Daten über die Bodendichte ergänzen die gewonnenen Profile. Und das gleichmäßige Klack-Geräusch zieht 120 Meter weiter.

Auf dem überwiegenden Teil der Strecke macht das Felsgestein keinen Kummer, denn das Rohr wird darüber verlegt. Nur an einigen speziellen Punkten, etwa beim unterqueren der Autobahn, wird diese Schicht eine Rolle spielen.