Geschäfte laden zum großen Sparen ein

Einkaufen im Sparmodus heißt es vom 27. bis 29. Januar (Donnerstag bis Samstag) in Ascheberg. Zahlreiche örtliche Geschäfte machen bei den Schottentagen mit. Schnäppchenjagd ist angesagt.

Schottentage in Ascheberg

Die Schotten stehen im Volksmund für eines: Sparsamkeit. Die Ascheberger verbinden das sparsame Völkchen mit einer Aktion der Kaufmannschaft Pro Ascheberg: Die Schottentage. Und diese werden in dieser Woche von Donnerstag bis Samstag (27. bis 29. Januar) ausgerufen. „Nach einem Jahr Pause sozusagen“, sagt Pro Aschebergs Pressesprecher Günter Schwalbe. Denn 2021 fiel die Aktion dem Lockdown zum Opfer.

Doch in diesem Jahr steigen die Schottentage wieder. Zum siebten Mal heißt es: Einkaufsvergnügen im Sparmodus. „Es gibt unterschiedliche Angebote in den Einzelhandelsgeschäften“, berichtet Günter Schwalbe. Das sind zum einen Angebote auf saisonale Artikel, wie zum Beispiel beim Modesektor oder auch in den Deko-Abteilungen der Geschäfte. Zum anderen gibt es Nachlässe auf Produktgruppen.

Zahlreiche Geschäfte machen mit. Darunter auch Erkmann, Raumgestalter Stöppler, Modehaus Siebeneck, Schuh Neuhaus, der Schnäppchenmarkt, Dat Uelken, Engel und Bengel, Goldschmiede Kranfefuss, die Bäckerei Lüningmeyer, die Bärenapotheke, die Drogerie Bose und Blumen Heitmann.

„Wir haben hier vor Ort eine vielfältige Produktpalette und auch da bieten die Schottentage Möglichkeiten, sie beim entspannten Bummel näher kennenzulernen. Und angesichts dessen, dass der Rotstift angesetzt wird, gibt es überdies die Möglichkeit zu sparen. Da lohnt es sich also“, macht Günter Schwalbe deutlich und rückt gleich ein weiteres Stichwort in den Fokus: Nachhaltigkeit. „Denn bei den Schottentagen werden nicht extra billige Waren eingekauft, die dann bei dieser Gelegenheit verkauft werden“, betont er. Vielmehr seien die Schottentage quasi eine Art Winterschlussverkauf. Und dabei gewährt jedes der teilnehmenden Geschäfte individuell Nachlässe auf unterschiedliche Artikel beziehungsweise Produktgruppen. Eine Möglichkeit also, um es so zu halten wie die Schotten: Einkaufen im Sparmodus.

Die Schottentage finden von Donnerstag, 27. Januar, bis Samstag, 29. Januar, während der Geschäftszeiten statt.