Geschenkte Madonna empfängt Friedhofsgäste

Im Sommer wurde der katholischen Kirchengemeinde von einer Davensberger Familie, die nicht namentlich genannt werden möchte, eine Madonnenfigur mit Kind geschenkt. „Sie hatte bei dieser Familie ein paar Jahrzehnte im Garten gestanden“, berichtet Dr. Hubertus Erfmann aus dem Kirchenvorstand.

Die Firma Plässer hat die Mutter Gottes und Kind abgeholt. Im Eingangsbereich des Friedhofes wurde ein Fundament geschaffen. Darauf setzte der Steinmetz als Sockel für die Figur einen 50 Zentimeter hohen Würfel aus Ibbenbürener Sandstein. Am Ende wurde in dieser Woche die Madonna auf ihren künftigen Platz gesetzet und befestigt.

Die Geschenkte Madonna in Davensberg Foto: Erfmann

Der Friedhofsausschuss hat zeitgerecht zwei uralte und durchgerostete Bänke vom Friedhof entfernt. Als Ersatz wurde eine neue Ruhebank zwischen Friedhofstor und Madonna gesetzt.

Zur Madonna haben die Spender der Gemeinde St. Anna mitgeteilt, dass die Figur selbst 1,31 Meter hoch ist. Sie wurde um 1972 von dem inzwischen 91-jährigen Bildhauer Hubert Janning aus Angelmodde entworfen und modelliert. In einer Kunstgießerei wurde die Figur im sogenannten Wachsausschmelzverfahren in Bronze gegossen.

Es existieren fünf Exemplare von Mutter und Kind. Sie sind in Kirchen in Hildesheim und Haren (Ems), in einem Park in Greven und beim Sohn des Künstlers in Angelmodde zu sehen. Das fünfte Exemplar hat nun in Davensberg auf dem Friedhof einen Platz gefunden, wo die Mutter Gottes mit Kind die Eintretenden seit Dienstag begrüßt.