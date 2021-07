Gestank kündigt die Blüte für einen Tag an

Dunkelviolett-Rot hat sich das große Blütenblatt in die Höhe geschraubt. Ein besonderes Spektakel und eines, das nur ganz kurz währt. Am Sonntagvormittag tat sich etwas im Garten von Reiner und Irmgard Schliephacke. Eine Blume schickte sich, um an ihre Blüte zu voller Schönheit zu entfalten. „Ein Schauspiel, das jetzt zum zweiten Mal vorgekommen ist“, sagt Irmi Schliephacke. Im vergangenen Jahr kam das Ehepaar erstmals in den Genuss.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch