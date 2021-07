Gewerbegebiet Ondrup nimmt Hürde

An das Gewerbegebiet Südfeld in Herbern schließt im Hintergrund das Gewerbegebiet Ondrup an.

Die Bezirksregierung in Münster hat die 76. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Ascheberg genehmigt. Sie gibt dem „Gewerbegebiet Ondrup“ in Herbern den rechtlichen Rahmen. Wann die politischen Gespräche zu dem Bebauungsplan des dort geplanten Industriegebietes weitergehen, vermag Fachbereichsleiter Klaus von Roje auf WN-Anfrage nicht sagen. Dass es in der ersten Beratungsfolge der Kommunalpolitiker im September ein Thema wird, schließt der Verwaltungsmann aus: „Wir haben 43 privaten Eingaben erhalten, die abgearbeitet werden müssen. Dazu gibt es immer wieder Anfragen aus dem Kreis, von der Bezirksregierung und auch einmal vom Land NRW, wo sich Bürger wegen des Industriegebietes gemeldet haben.“ Die dafür zu erarbeitenden Stellungnahmen verzögerten das Vorankommen des Gebiets zusätzlich. Auf dem Areal will die Gemeinde ein neues Gerätehaus für den Löschzug Herbern der Freiwilligen Feuerwehr bauen.