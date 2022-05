Karoline Stermann macht aus vermeintlichem Unkraut leckeres Pesto

Giersch – für die einen ist es Unkraut, für die anderen die vitaminreichste Gemüse- und Würzpflanze der Welt. Angesichts der immer teurer werdenden Lebensmittel werden immer mehr Verbraucher zu Selbstversorgern und pflanzen Gemüse und Kräuter in Hochbeeten oder kleinen abgeteilten Bereichen an.

Witzigerweise gibt der heimische Garten aber oft auch als Unkraut deklarierte Pflanzen her, die tatsächlich essbar sind. Und zudem auch noch richtig gut schmecken und gesunde Nährstoffe liefern. Genau zu dieser Erkenntnis gelangte auch Karoline Stermann vor einigen Jahren, als der Giersch in ihrem Garten wieder einmal ganz wild wucherte und sie in den Sozialen Medien die Anfrage stellte, wie man des Gierschs denn Herr werden könne? „Daraufhin antwortete mir ein Gärtner, dass ich den Giersch doch einfach aufessen könnte“, erinnert sie sich. Gesagt, getan. Denn ähnlich wie beim Bärlauch, Löwenzahn, wilden Knoblauch oder der Rauke ist das Giersch-Kraut ein sehr wohlschmeckendes und gesundes Wildgemüse.

Vorsicht: Pflanzen genau ansehen

Und genau diese Zutaten passen auch hervorragend in das Pesto, das Stermann aus dem Giersch in ihrem Garten zaubert. Denn ihr Anspruch: „Wenn ich das Pesto zubereite, dann kaufe ich auch nichts mehr dazu“. So bilden neben zwei Händen vom gepflückten Giersch auch Rauke, Bärlauch, Schnittlauch, Löwenzahn und wilder Knoblauch in einer ähnlichen Menge die Basis. Hinzu kommen Öl und Sonnenblumenkerne sowie Hartkäse wie beispielsweise Parmesan. Das alles wird nun mit einem Pürierstab zerkleinert und anschließend je nach Geschmack mit etwas Salz, Pfeffer und frischer Zitrone abgeschmeckt.

Giersch-Pesto auf Spaghetti appetitlich mit Hartkäse und Tomaten angerichtet. Foto: Luisa Stermann

Im Anschluss lässt sich das Pesto, das ungefähr für drei kleine Gläser reicht, abfüllen. „Wenn man es im Kühlschrank aufbewahrt, dann hält sich das Pesto ungefähr drei Wochen“, erklärt Stermann. Wer die Pflanzen zum ersten Mal pflückt, der sollte sich die Beschaffenheit genau anschauen. „Denn besonders beim Bärlauch gibt es für Laien eine Verwechslungsgefahr mit den giftigen Maiglöckchen“, erklärt die Expertin, die allen Interessierten auch gern Tipps zu Rezepten mit Giersch und Co gibt. Denn: „Mit dem üppig wuchernden ‚Unkaut‘ lassen sich auch leckere Sommersalate zaubern“, weiß Stermann, die ihre Tipps auch beim Klimaforum Nachhaltiges DAH weitergibt.