Gläser klirren zu Gitarrenklängen

„Wenn nicht heute, wann dann?“, sagte Martin Hörster schmunzelnd und stieß mit seinen Nachbarn an. „Denn was kann es Schöneres geben, als auf diese Weise in netter Runde bei bestem Wetter den Sommerabend zu genießen?“ Wie Hörster dachten am Donnerstag viele. Ganze Generationen hatten sich auf dem Katharinenplatz eingefunden. Denn dort hat sich Ascheberg nach langer Corona-Pause endlich wieder getroffen.

„Das hat wirklich gefehlt“, freute sich Ute Kneilmann. Das Event war besonders – und dafür sorgte nicht nur Organisator Lutz Walter, der gemeinsam mit den Veranstaltern von Ascheberg Marketing eine gemütliche Wohlfühlatmosphäre auf dem Katharinenplatz geschaffen hatte. Auch ein Mann mit Hut und Gitarre wirkte mit: Rainer Migenda war der musikalische Gast bei diesem Auftakttreffen. Und er riss die Massen mit. Im Gepäck hatte er ein breitgefächertes Repertoire. Von den Beatles und Bob Dylan über Max Giesinger und die Rolling Stones bis hin zu Udo Lindenberg – er servierte Songs für jeden Musikgeschmack. Er machte „sein Ding“, um es mit Lindenbergs Worten auszudrücken. Und damit verwunderte er so manchen.

„ »Schön, dass es so etwas gibt.« “ Mecky Bourichter

„Der singt richtig gut“, rief Karl-Heinz Mühlenbeck und klatschte begeistert in die Hände. Lutz Walter hingegen staunte darüber, „dass Rainer Migenda alle Songtexte im Kopf hat. Schau mal, der benötigt keine Noten- oder Textblätter.“ In der Tat, der Entertainer stand inmitten der Menge und wurde seinem Motto gerecht: „Musik ist wie das Leben, es kommt darauf an, was wir daraus machen.“ Migenda erreichte die Menschen auf dem Katharinenplatz. „Schön, dass es so etwas gibt“, schwärmte Mecky Bourichter über ein perfektes Treffen mit Freunden und netten Gästen an einem lauen Sommerabend. Es passte irgendwie alles. Sowohl Jung als auch Alt gaben sich der Stimmung hin und genossen die Atmosphäre.

Angesichts dieser gelungenen Auftaktveranstaltung freuen sich nicht nur die Macher von „Ascheberg trifft sich“ auf die nächsten Termine: Am 14. Juli geht‘s weiter. Musikalischer Gast ist dann Hacky Müller. Am 25. August treten Domenico de Angel und Andrea T-Amor auf. Und am 15. September heißt es auf dem Katharinenplatz Heimspiel für „Die Fantasten“. Die „Firebirds“ bilden dann am 29. September den Abschluss des musikalischen Sommerreigens.