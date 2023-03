Schon seit Jahren hat die Politik einen zweigleisigen Ausbau der völlig überlasteten Bahnstrecke versprochen. Nach einer aktuellen Finanzierungszusage des Bundes soll es nun bis 2040 endlich was werden. Dann lässt sich auch - zumindest in Richtung Münster - ein Halbstundentakt einrichten.

Die gute Nachricht vorweg: Die Finanzierung des zweigleisigen Ausbaus der Bahnstrecke zwischen Amelsbüren und Werne ist gesichert. Das Bundesverkehrsministerium hat nun endlich eine entsprechende Zusage gegeben. Dieser Teilausbau reicht aus, um zwischen Münster und Werne einen Halbstundentakt fahren zu können. Nun kommt jedoch die Ernüchterung: Bis es soweit ist, werden die leidgeprüften Bahnfahrer noch lange warten müssen. „Frühestens“ 2035 könne damit gerechnet werden, so die Einschätzung des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL). Realistischer sei, dass das zweite Gleis erst 2040 da ist.

Nach Dortmund bleibt es wie bisher beim Stundentakt

„Wir müssen dankbar sein, dass wir jetzt diesen Status erreicht haben. So weit sind wir noch nie gewesen“. Mit dieser Aussage macht NWL-Geschäftsführer Joachim Künzel, ranghöchster Kämpfer für einen attraktiven Schienennahverkehr in ganz Westfalen-Lippe, deutlich, wie schwierig die Verhandlungen mit dem Bund gewesen sind. Der wollte ursprünglich nur auf dem kurzen Abschnitt Ascheberg – Capelle ein zweites Gleis verlegen – so war es im Bundesverkehrswegeplan vorgesehen gewesen. Vor diesem Hintergrund sieht er es als einen „großen Durchbruch“, wenn es dem Land NRW und dem NWL Ende letzten Jahres doch noch gelungen sei, mit Berlin eine Einigung zu erzielen, die nun einen Halbstundentakt ermöglicht. Dabei habe auch NRW seine vergleichsweise geringen finanziellen Möglichkeiten bis an die Belastungsgrenze ausgeschöpft. Sowohl auf dem Abschnitt Münster – Amelsbüren als auch zwischen Werne und Lünen bleibt die Strecke auf jeden Fall eingleisig. Deshalb muss der Halbstundentakt auch in Werne enden. Von Ascheberg wird es somit nur nach Münster alle 30 Minuten eine Verbindung geben, nach Dortmund bleibt es wie bisher beim Stundentakt. „Es sei denn, jemand findet noch den Stein der Weisen, dass Berlin auch noch diesen Abschnitt finanziert“, so Joachim Künzel. Die Züge werden dann nicht mehr als RB 50, sondern als S-Bahn mit der Liniennummer S1 fahren. Aber das alles bleibt erst einmal noch ferne Zukunftsmusik.

Massive Pünktlichkeitsprobleme

„Wenn es um die angestrebte Verkehrswende geht, dann sind eine gute Taktung und die Zuverlässigkeit die zentralen Faktoren, um die Menschen dazu zu bewegen, das Auto stehen zu lassen und stattdessen öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.“ Das sagte die Erste Landesrätin Birgit Neyer, beim Landschaftsverband Leiterin der Stabsstelle Klima und Umwelt, am Dienstag zu Beginn der jüngsten Sitzung des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM), wo die neueste Entwicklung bekannt gegeben wurde. Was diese beiden Kriterien betrifft, gibt es auf der hiesigen Bahnstrecke aktuell ganz große Defizite. Die Zuverlässigkeit der Regionalbahn lässt wegen des bevorrechtigten Fernverkehrs stark zu wünschen übrig. Und ab Mitte April werden diese massiven Pünktlichkeitsprobleme sicherlich nicht besser werden, weil die ICE von Hamburg nach München dann wieder jede Stunde hierher geschickt werden. Wegen Bauarbeiten am Dortmund Hauptbahnhof fahren sie seit 2020 aktuell nur alle zwei Stunden. Künftig wird es sich also wieder richtig knubbeln auf der Strecke. Für den Ascheberger Kreistagsabgeordneten Ludger Wobbe (CDU) ist es wichtig, dass jetzt zumindest schon mal ganz konkret in die Planungen eingestiegen werden könne. Und wenn die dann erst mal fertig sind, so ist seine Hoffnung, „kommt der Ausbau ja vielleicht doch noch schneller als gedacht“.