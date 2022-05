„Glück der Erde“ auf dem Rücken der Pferde genossen

Was kann man tun, um Flüchtlingskindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern? Diese Frage stellte sich Dagmar Oesteroth, Geschäftsführerin des Reit- und Fahrvereins St. Hubertus. „Ich habe das nahe liegendste gewählt“, so die Aschebergerin und sprach eine Einladung zu einem Schnupperkursus Reiten aus. Am Samstag kamen dann 31 Flüchtlingskinder mit den Betreuern Abdoulaye Diallo, Burkhart Strecker und Gaston Schmidt zur Reitanlage am Windmühlenweg. Auch der zweite Vorsitzende der Flüchtlingshilfe St. Lambertus, Jürgen Sandner, war mit von der Partie.

Alle erlebten ganz besondere Stunden. Denn das, was für viele Kinder hierzulande relativ normal ist, „ist für die Flüchtlingskinder eine Besonderheit, der Umgang mit Tieren. Das kennen sie nicht. Den Erstkontakt zu Tieren haben sie tatsächlich bei der Einladung zum Zirkus erlebt“, erklärte Jürgen Sandner. Logisch, dass die Kinder im Alter von drei bis elf Jahren zunächst ein wenig verhalten waren.

Kindern ein Lächeln ins Gesicht gezaubert

„Zurückhaltend und tatsächlich anfangs auch ein wenig ängstlich“, bestätigte Daggi Oesteroth. Aber, und da sprach Sandner der Aschebergerin ein dickes Lob aus, die erfahrene Reiterin verstand es, den Kindern diese Angst zu nehmen. So ging es zunächst zunächst in die Stallgasse. Dort durften die Kinder die Pferde kennenlernen und bekamen auch einige Erklärungen über die Pflege der Tiere. Osteroth, die übrigens an diesem Tag von Milea Stephan unterstützt wurde, ging dabei sehr einfühlsam vor. Nach und nach tauten die Kinder auf, und als es auf den Reitplatz ging, lag das Glück der Kids tatsächlich auf dem Rücken der Pferde. Nach der Schnupperstunde hatten die meisten Flüchtlingskinder keine Berührungsängste mehr und streichelten die beiden Ponys, auf denen sie reiten durften. Ein gelungener Nachmittag für beide Seiten. Denn Oesteroths Plan, den Kindern ein paar glückliche Stunden zu bescheren und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, ist voll aufgegangen. Beim anstehenden Reitturnier vom 10. bis 12. Juni wollen die Kinder zum Zuschauen vorbeikommen.