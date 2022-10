Glücksbringer geht in Rente

Ascheberg

Bereits seit 1995 dreht der Bezirksschornsteinfeger seine Runden über die Dächer in den Dörfern – allerdings nur noch bis Ende Oktober, dann wartet der wohlverdiente Ruhestand auf Schulze Gemen. Bis dahin hat er allerdings noch viel zu tun, denn die Energieberatung in Zeiten der Gas-Krise und die Reaktivierung einiger Kamine steht noch an.