Große Sprünge und viele Sieger

Nach coronabedingter Pause ging am Wochenende die Kaninchenschau in Davenbserg wieder über die Bühne. Der Verein hatte sich durch die Absage im vergangenen Jahr nicht entmutigen lassen, freute sich Bürgermeister Thomas Stohldreier.

Kaninchenschau in Davensberg

Die erste Kaninchenschau im Land nach Beginn der Pandemie ist am Wochenende in Davensberg ausgerichtet worden. Der stellvertretende Landrat Hermann-Josef Vogt wies am Samstagnachmittag bei der offiziellen Eröffnung der Kreis- und Lokalschau auf diesen Aspekt hin. Ihm gefalle besonders, dass die Züchter ihrem Hobby mit Respekt vor der Natur und Umwelt nachgingen.

Marianne Lammers von der Landwirtschaftskammer freute sich mit den Züchtern, dass nach schwierigen Jahren – nicht nur die Pandemie machte Kummer, auch die Kaninchenseuche hatte zu Ausfällen geführt – wieder eine Schau möglich geworden sei. Sie hob besonders den züchterischen Einsatz für die Genetik und Vielfalt hervor. Sie werde von den Züchtern mit dem täglichen Einsatz für die Tiere sichergestellt.

Erfolge der Jugendlichen herausgestrichen

Bürgermeister Thomas Stohldreier betonte, dass die Kaninchenschau 2020 sein erster offizieller Termin im neuen Amt sein sollte. Damals habe die Schau kurzfristig abgesagt werden müssen. Der Verein habe sich aber nicht entmutigen lassen und mit großem Herzblut den zweiten Anlauf gewagt und gut hinbekommen. Mit Blick auf die Siegerliste freute der Verwaltungschef sich über die Erfolge der Jugendlichen: „Der Nachwuchs ist wichtig für die Vereine und das Ehrenamt.“ Beeindruckt habe ihn, wie professionell das Hobby betrieben werde.

Berni Altenhövel dankte für den Kaninchenzuchtverein Davertstolz Davensberg den Mitgliedern und den teilnehmenden Vereinen für das Mitmachen beim Planen und Durchführen der Schau. Ohne das gemeinschaftliche Engagement wäre es nicht möglich gewesen, sie mit 315 Tieren, davon 59 von Jugendlichen ausgestellt, bei Kneilmann über die Bühne zu bringen.

Kaninhop-Turnier durchgeführt

Begrüßt hatte die Runde Kreisvorsitzender Martin Bendiek, der auch beim anschließenden Rundgang und einem Abstecher zum Kaninhop-Turnier die Gruppe führte. Er zeigte sich erfreut, dass neben Menschen aus dem Kreis auch Züchter aus dem Sauer- und Münsterland den Weg nach Davensberg gefunden hatten. Die Vereinspokale übergab er an W 188 Coesfeld.