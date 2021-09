Großer Andrang vor den Wahlkabinen

Seit einer Woche können die wahlberechtigten Ascheberger ihre Stimme für die Bundestagswahl am 26. September abgeben. Wie bei der Kommunalwahl im Herbst 2020 hat die Verwaltung im Bürgerforum des Rathauses die Ausgabe von Briefwahlunterlagen und die Möglichkeit, direkt seine Stimme abzugeben und die Unterlagen in eine Wahlurne zu werfen, geschaffen. „Wir haben zum ersten Mal seit ich die Wahlen betreue, extra eine Studentin zusätzlich eingestellt, um den Andrang zu bewältigen“, erklärt Johannes Goßheger. Der Herberner aus dem Hauptamt ist der Wahlexperte im Rathaus.

Vor Corona hat die Verwaltung auf dem Flur des Hauptamtes eine Wahlmöglichkeit geschaffen. Damit die Abstände eingehalten werden können, ist man schon vor einem Jahr ins Bürgerforum gewechselt. Dort wurden jetzt gleich zwei Ausgabestellen geschaffen. Zwei Wahlkabinen und eine Wahlurne waren beim WN-Kurzbesuch dauerhaft belegt. Das Interesse an einer vorzeitigen Stimmabgabe oder der Briefwahl scheint in Ascheberg tatsächlich groß zu sein.

Stimmabgabe ist direkt möglich

Mit der Wahlbenachrichtigungskarte ist es einfach, die nötigen Unterlagen zu erhalten. Adresse und Unterschrift auf einem Begleitbrief sind zu leisten, dann wird gewählt. Der Stimmzettel kommt in einen blauen Umschlag, der wiederum mit dem Beibrief in einem roten Umschlag landet. Er wiederum wird in die Wahlurne eingeworfen.

Goßheger ist nach dem Start zuerst einmal froh, dass die Wahlbenachrichtigungen offensichtlich ohne Pannen angekommen sind. „Es gab ein paar Anrufe, dass der Mann oder die Frau eine Karte bekommen habe, aber der Partner nicht. Das hat sich in der Regel am nächsten Tag erledigt. Ich weiß nicht, wie die Post es gemacht hat, aber die Karten sind teilweise an unterschiedlichen Tagen in einem Haushalt zugestellt worden“, berichtet Goßheger.