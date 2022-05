Großer Jubel bei den Grünen

Die Grünen können ihr Glück kaum fassen, die CDU freut sich über einen Direktkandidaten, der liefert, die SPD setzt auf das Prinzip Hoffnung und bei der FDP herrscht Katzenjammer. So sieht die Stimmung am Wahlabend bei den Fraktionsvorsitzenden aus.

„Absolut überragend“, findet Karsten Senne, Fraktionsvorsitzender der Grünen in Ascheberg, das fulminante Ergebnis seiner Partei. „Auf Landesebene haben wir fast eine Verdreifachung der Stimmen erreicht, das ist unglaublich.“ Den Grund für den Erfolg sieht der Lokalpolitiker auf zwei Ebenen. „Unser Ortsverein hat eine wirklich tolle Arbeit gemacht.“ Dazu habe man mit dem Doppelgespann Robert Habeck und Annalena Baerbock auf Bundesebene zwei Regierungsmitglieder, „die gerade einen richtig guten Job machen.“ Immerhin sei das Thema Waffenlieferungen gerade bei den grünen Wählern kein unumstrittenes. „Da hatte ich durchaus Sorge, wie sich das auswirken könnte.“ Beim Thema Koalitionsverhandlungen für eine neue Landesregierung ist Senne zwiegespalten. „Schwarz-Grün ist nicht unbedingt meine Wunschkonstellation. Aber für eine Ampel ist die FDP vermutlich zu schwach.“

Der Fraktionsvorsitzende der SPD in Ascheberg, Christian Ley, wollte dagegen die Möglichkeit einer Rot-Grünen Landesregierung oder einer Ampel am Wahlabend noch nicht ganz abschreiben. „Das wird noch eine spannende Sache.“ Eines aber sei klar: „Der Ball liegt jetzt im Feld der Grünen, sie müssen entscheiden, was sie für NRW wollen.“ Dass das historisch schlechte Ergebnis der SPD mit der Kritik an Kanzler Olaf Scholz und seinem Agieren in der Ukrainekrise zu tun haben könnte, sieht er indes nicht. „Ich finde persönlich nicht, dass Scholz zögerlich agiert, sondern sehr verantwortungsbewusst.“

„Die Tendenz war in den vergangenen Tagen bei den Gesprächen an den Wahlständen bereits herauszuhören“, zeigt sich der CDU-Vorsitzende Maximilian Sandhowe angesichts des haushohen Wahlsiegs in Ascheberg wenig überrascht. „Wir können sehr zufrieden mit dem Ergebnis sein, was sowohl die Erststimme als auch die Zweitstimme angeht.“ Mit Dietmar Panske habe man einen starken Kandidaten. Somit sei das Ergebnis auch ein dicker Vertrauensbeweis für die Arbeit in den vergangenen fünf Jahren. „Auf Landesebene war es natürlich bis zuletzt hochspannend, aber das sind Wahlen immer“, erklärt Sandhowe. „Unser Ministerpräsident kam im Wahlkampf super an“, stellt er die Person Hendrik Wüst in den Vordergrund. Mit ihm habe sich ein völlig neuer Politiker-Typ etabliert. Er sei bodenständig, unaufgeregt und sehr nah bei den Menschen. Diese Art komme gut an und zeige viele Parallelen zu Ministerpräsident Daniel Günther, der genau mit dieser Art zu regieren bei den Wahlen vor einer Woche in Schleswig-Holstein die Stimmen der Wähler habe gewinnen können.

„Es ist eine riesige Enttäuschung“, andere Worte kann der FDP-Fraktionsvorsitzende Jochen Wismann für dieses desaströse Wahlergebnis nicht finden. Woran es am Ende gelegen hat, dass die FDP nur ganz knapp die Fünf-Prozent-Hürde überschritten hat, dass könne er sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erklären. Ein Regierungsauftrag lasse sich aus dem knappen Ergebnis auf keinen Fall ablesen, so seine Meinung zu einer zumindest rechnerisch möglichen Ampel-Koalition. „Wir auf kommunaler Ebene ziehen uns diesen Schuh allerdings nicht an“, sagt Wismann, der die FDP im Wahlkampf doch als sehr präsent wahrgenommen habe. Die starken Einbußen in Ascheberg zu erklären, fällt Wismann am Wahlabend ebenfalls schwer. Denn mangelndes Engagement für die Bürger gab es nicht: „In den vergangenen fünf Jahren wurden in Ascheberg so viele Förderbescheide zugestellt wie noch nie zuvor.“