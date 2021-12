Grundschule gehen Räume aus

Es war schon klar, bevor die dreistellige Anmeldezahl an i-Dötzen für die Lambertusschule in Ascheberg feststand. Der Grundschule gehen die Räume aus. Deswegen arbeitet die Gemeinde an einer Containerlösung.

Das Baugebiet Königsallee in Ascheberg hat schon zwei neue Kitas im Gepäck. Jetzt kommt es verstärkt in der Ascheberger Lambertusgrundschule an. Die Zahl der Anmeldungen zum Schuljahr 22/23 erreicht Werte, die es zuletzt am Beginn des Jahrtausends gegeben hatte. Aktuell stehen für den nächsten Sommer 199 i-Dötze vor den Türen der drei Grundschulstandorte.