Grüne und SPD mit klarem Plus

Historischer Tiefstand für die CDU in Ascheberg. Mit gerade einmal 37,4 Prozent sind die Christdemokraten noch nie ins Ziel gekommen. „Das kann man nicht schön reden. Ich habe bessere Wahlabende der CDU erlebt. Aber der Bundestrend lässt sich vor Ort nicht umkehren. Unseren Leuten kann ich keinen Vorwurf machen“, fasste Gemeindeverbandsvorsitzender Maximilian Sandhowe sich nach dem Verlust von 8,9 Prozent der Zweitstimmen kurz. Rechnerisch sind diese Stimmen zu den Grünen gewechselt, die mit einem Plus von 8.9 Prozent ihr bestes Bundestagswahlergebnis in Ascheberg verbuchten. Fraktionssprecher Karsten Senne brach trotzdem nicht in Jubel aus: „Zwei, drei Prozentpunkte hätten es mehr sein können. Aber wir sind zufrieden, es geht in Ascheberg Schritt für Schritt voran.“

Auch wenn das Plus von 5,5 Prozent kleiner als bei den Grünen ausfiel, war die Stimmung bei den Sozialdemokraten bestens. Das beste Wahlergebnis seit 2005 machte Vorsitzender Volker Brümmer auch an Personen fest: „Olaf Scholz als Kanzlerkandidat und Johannes Waldmann mit einen ungeheuren Einsatz hier vor Ort haben sicher dazu beigetragen. Es freut uns, dass wir deutlich zulegen konnten.“ Der Ortsvereinsvorsitzende setzt auf eine Ampelkoalition mit Grünen und der FDP. Der Davensberger Johannes Waldmann holte genau 2700 Stimmen, 5,3 Prozent mehr als sein Vorgänger Ulrich Hampel. Wozu das reicht war bei Redaktionsschluss dieses Ausgabe noch nicht bekannt. Waldmann steht auf Platz 39 der Reserveliste.

Die Freien Demokraten haben ihr Ergebnis der letzten Wahl nicht gehalten. „Wir hatten da ein außergewöhnlich gutes Ergebnis, das haben dieses Mal die Grünen. Ich bin aber nicht unzufrieden“, gab Vorsitzender Peter Leyers zu Protokoll. Der liberale Ortschef wünscht sich, dass die Koalitionsverhandlungen in Berlin schnell über die Bühne gehen.

Stephan Heitbaum holte für die Freien Wähler 4,3 Prozent der Stimmen, die Partei selbst brachte es nur auf 1,5 Prozent. „Wir spielen bei diesen Wahlen nicht die Hauptrolle. Das Ergebnis ist in Ordnung“, kommentierte Vorsitzender Frank Holtrup.