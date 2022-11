Günstiger Wohnraum gesucht

Menschen mit kleinem Geldbeutel haben es schon lange schwer, in Ascheberg bezahlbaren Wohnraum zu finden. Pandemie und Ukrainekrieg haben das Problem noch verschärft. Da kommen die neuen Bauprojekte am Windmühlenweg und im Breilbusch gerade recht.

Bezahlbarer Wohnraum fehlt aller Orten, auch in Ascheberg. Junge Familien, Menschen mit niedrigen Einkommen – sie suchen in der Gemeinde oft jahrelang und am Ende nicht selten erfolglos nach einem Zuhause, das sie sich leisten können. Ein Problem für die Kommune, aber auch für viele Unternehmen, deren Mitarbeiter lange Wege zum Arbeitsplatz aufgrund steigender Kosten kaum noch auf sich nehmen wollen oder können. Darum sind die aktuellen Entwicklungen am Windmühlenweg und auch im Baugebiet Breilbusch in jedem Fall ein erster Schritt in die richtige Richtung.

Auf dem Grundstück an der Stichstraße des Windmühlenwegs plant ein regional agierendes Wohnungsunternehmen den Bau von neun Reihenhäusern mit jeweils rund 100 Quadratmeter Wohnfläche, wie Gesche Ahmann, Fachgruppenleiterin in der Bauverwaltung der Gemeinde, im Gespräch mit den WN berichtet. Die Baumaßnahme erfolgt mit öffentlicher Förderung. Sprich, sie richtet sich an Menschen mit einem Wohnberechtigungsschein. Laut Vertrag mit dem Investor sei eine Bauverpflichtung von vier Jahren vereinbart worden. In diesem Zeitraum müsse der Baustart spätestens erfolgt sein, so Ahmann.

Im Baugebiet Breilbusch laufen aktuell die Vertragsverhandlungen der Gemeinde mit zwei hiesigen Unternehmen, die auf den fünf Grundstücken (blau umrandett) entlang des geplanten Spielplatzes günstigen Wohnraum insbesondere für ihre Mitarbeiter schaffen wollen. Foto: Gemeinde Ascheberg

„ »Wir wollen dort keine Betonbunker haben.« “ Gesche Ahmann

Noch nicht ganz so weit sind die Beteiligten im Baugebiet Breilbusch. Dort geht es um fünf Grundstücke, die in einer L-Form den dort geplanten Spielplatz umschließen. Auch hier soll günstiger Wohnraum entstehen, dazu hatte die Gemeinde extra ein Vergabeverfahren mit einem Kriterienkatalog für mögliche Investoren erstellt. Von sechs Interessenten seien schließlich konkrete Projektvorschläge eingereicht worden, so Ahmann. Den Zuschlag haben – Stand jetzt – zwei Ascheberger Unternehmen bekommen, die dort bevorzugt Wohnraum für eigene Mitarbeiter schaffen wollen.

Wichtig dabei für die Gemeinde: Die Gebäude sollen sich mit ihrer Architektonik harmonisch in das Umfeld einfügen. Oder wie es Ahmann etwas pointierter formuliert: „Wir wollen dort keine Betonbunker haben.“ Darum seien beispielsweise eine Giebeldachform und eine verklinkerte Außenfassade vorgesehen. Und auch bei der maximalen Firsthöhe müssen sich die Investoren an die Vorgaben halten, die im gesamten Baugebiet gelten. Nach aktueller Planung sollen demnach auf der L-förmigen Grundstücksfläche Gebäude in einer Doppelhausoptik entstehen, die aber Platz für deutlich mehr als jeweils nur zwei Mietparteien bieten.

Ein weiterer wichtiger Punkt für die Gemeinde: Die Mietpreise sollten nur knapp über dem Niveau liegen, das für den öffentlich geförderten Wohnbau gilt. Zu diesen und anderen Vertragsdetails befinde man sich aktuell noch mit den beiden Investoren in Verhandlung. Daher könne man zurzeit auch noch keine Angaben zu einem möglichen Start der Baumaßnahme machen.