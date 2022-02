Generalversammlung: Günter Wentker gibt nach 39 Jahren die Kasse ab

Zwei Jahre Pandemie prägten den Sport und vor allem das Miteinander der Tennisabteilung des SV Davaria Davensberg. Bei der jüngsten Generalversammlung konnte der Vorstand aber dennoch eine – unter Berücksichtigung der mehrfachen Kontaktbeschränkungen – positive Bilanz der vergangenen beiden Spielzeiten ziehen. So konnte in der kompletten Saison 2020 der Spielbetrieb inklusive der angebotenen Trainingseinheiten aufrecht erhalten werden und zudem im Herbst ein gut besuchtes Abschlussturnier veranstaltet werden.

Spiel- und Trainingsbetrieb

Die Hoffnung, dass 2021 besser laufen würde, sei jedoch bald enttäuscht worden: Es gab erneut keinen Saisonauftakt und kein gemeinsames Herrichten der Anlage für den Spielbetrieb. Doch immerhin waren ab Ende März der Spiel- und ab Mai der Trainingsbetrieb wieder erlaubt.

Bei der Mitgliederzahl konnte ein Plus verbucht werden. Die Tennisabteilung zählte Ende vergangenen Jahres 60 Mitglieder.

Eine besondere Aktion wurde den 35 Kindern und Jugendlichen des im Sommer auf dem Davensberger Sportplatz gastierenden St.-Anna-Zeltlagers geboten: Im Rahmen eines Sportnachmittags mit einer Station auf der Tennisanlage konnte der „weiße Sport“ ausprobiert werden.

Volker Weinreich als neuer Kassenwart

Unter dem Tagesordnungspunkt Wahlen bedankte sich der Vorstand mit einem großen Präsentkorb bei Günter Wentker für die „hervorragende Zusammenarbeit“. Wentker schied nach 39 Jahren als Kassenwart aus dem Vorstand aus. In seine Fußstapfen tritt Volker Weinreich, der einstimmig als neuer Kassenwart gewählt wurde. Ebenfalls einstimmig wurden Andreas Ross als Vorsitzender, Caroline Schwarz als 2. Vorsitzende sowie Bernhard Ahmann als Platzwart wiedergewählt. Christian Eickholt wird zukünftig mit Herbert Seine die Kasse prüfen.

„Saubere Landschaft“

Zum Schluss wurde noch die Teilnahme an der Aktion „Saubere Landschaft“ am 12. März (Samstag) sowie ein gemeinsamer Arbeitseinsatz an der Tennisanlage für den 9. April (Samstag) um 10 Uhr angekündigt. Wenn die Pandemie-Bedingungen es zulassen, soll am 24. April (Sonntag) die erste gemeinsame Saisoneröffnung seit zwei Jahren stattfinden.