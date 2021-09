Gute Nase und Gehorsam bewiesen

Das Wetter hat nicht wirklich mitgespielt bei der Sommerprüfung des Gebrauchshundevereins Herbern. Und das stellte die Teilnehmer gleich bei der ersten Prüfung vor eine echte Herausforderung. Denn früh morgens ging es für die Zwei- und Vierbeiner direkt in die Fährte.

Echte Spürnasen gefragt

Die Fährtenprüfung ist an sich schon nicht ganz einfach, immerhin müssen die Vierbeiner hier auf einer längeren Strecke mehrere Gegenstände aufspüren. Georg Mangels war dazu schon ganz früh unterwegs, denn er betätigte sich als Fährtenleger. Die Fährte, die er legte, musste anschließend zwei Stunden liegen bleiben, bevor die Vierbeiner an die Arbeit durften, um die Gegenstände aufzuspüren. Bei der Nässe allerdings war da schon eine echte Spürnase gefragt. Hier machte der Riesenschnauzer Invicta gigas Aragorn von Jutta Schütz in der Prüfung IFH2 den besten Job und sicherte sich mit 95 Punkten den ersten Platz in der Fährte. Auf Platz zwei folgte Bettina Fohrmann mit Mischling Ice, die die IFH 1 mit 88 Punkten absolvierten. Auf dem dritten Platz landete Patricia Nitschke mit ihrem Malinois-Rüden I’Jumper von der Schillergasse (IFH2/83 Punkte).

Buddy beweist Potenzial

Aus Herben starteten mit Gerlind Leifeld und Martin Weitkamp zwei Kandidaten in die Prüfung. Während Leifeld mit ihrem Dobermann Paddy von Ferrenberg die IFH1 (Fährtenprüfung) ablegte, absolvierte Weitkamp dabei mit seinem Holländischen Schäferhund Buddy die Begleithundeprüfung. Das sind die ersten Prüfungen, die Gebrauchshunde absolvieren. Und da zeigte Rüde Buddy, dass Potenzial in ihm steckt. Leistungsrichter Manfred Bockgrave war mit den gezeigten Leistungen zufrieden. Denn nach der langen Corona bedingten Pause und angesichts des schlechten Wetters, haben Hunde und Hundeführer alles in allem eine gute Leistung gezeigt.