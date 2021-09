Gute Schule für das Wahlrecht

Marc Henrichmann oder Johannes Waldmann? Grüne oder FDP? Wo am Sonntag einige Ascheberger bei der Bundestagswahl ihre Erst- und Zweitstimme abgegeben werden, ist gestern bereits fleißig gewählt worden. In der Mensa der Profilschule Ascheberg haben die Klassen fünf bis acht der Schule an der Juniorwahl teilgenommen. Zeitgleich wurden auch die Neunt- und Zehnklässler in Herbern zur Wahlurne gebeten.

Die Lehrer haben bei dem Projekt das Anliegen, dass die Kinder und Jugendlichen sich mit der Politik und dem Wert der Wahlen für die Demokratie auseinandersetzten. Das scheint notwendig zu sein, denn bei der WN-Stippvisite fällt zwar als Antwort der Name Angela Merkel, aber beim Außenminister werden die Schultern hochgezogen. Bei der Vorbereitung auf die Juniorwahl waren weniger die Personen als die Programme wichtig. „Die Schüler haben in Gruppen gearbeitet und sind dort Parteien zugeteilt worden. Sie haben die Wahlprogramme durchgesehen und dann vorgestellt“, berichtet Lehrerin Dagmar Böhnke. „Das waren teilweise interessante Diskussionen“. ergänzt Kollege Max Parwanow. Wert gelegt wurde auf Themen, die den Kindern und Jugendlichen nahe sind, wie die Bildung. Ganz ohne Personen ging es aber nicht, wie Böhnke erläutert: „Wir waren auch im Dorf unterwegs, um die Wahlplakate anzusehen, auf denen die Gesichter der Kandidaten, die hier gewählt werden können, zu sehen sind.“

Juniorwahl in der Profilschule Ascheberg: In zwei Wahlkabinen wurde angestimmt. Foto: Theo Heitbaum

Ein Feedback aus Schülergesprächen, das in den Familien wenig über Politik geredet wird, wie Böhnke berichtet, zeigt sich vor dem Wahllokal. Schülersprecher Ole Wohlers bekennt, dass er am Fernsehen keine Wahlsendung verfolgt hat. Während die Trielle Medien und Menschen beschäftigten, kam die Politik in der Welt der Schüler und Jugendlichen kaum vor.

Juniorwahl in der Profilschule Ascheberg: Die Stimmzettel wanderten am Ende in die Wahlurne Foto: Theo Heitbaum

Das schaffte gestern die Juniorwahl. Alle Schüler hatten die Möglichkeit auf den Wahlscheinen des heimischen Bezirks ihre Stimmen abzugeben. Sie kamen mit einer Wahlbenachrichtigung in die Mensa, erhielten vom Wahlvorstand den Stimmzettel, kreuzten in einer Wahlkabine Kandidaten und Parteien an und warfen die Zettel in die Wahlurne. Genauso wird am Sonntag hier auch real gewählt werden. Die Juniorwahl ist also eine gute Schule für das Ausüben des Wahlprivilegs.