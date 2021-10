Halsband-Nummer zeigt den Flugweg

Die Graugänse sind auf ihrem Weg in den Süden weiter in der Davert zu finden. Dass sie ein zweites Mal in den WN-Berichten landen, verdanken sie einem ganz besonderen Halsband.

Auf ihrem Weg nach Süden haben Graugänse in der vergangene Woche in der Emmerbachaue eine Pause eingelegt (WN berichteten) und landeten auch auf dieser Zeitungsseite. Das Federvieh schnattert immer noch in der Davert. Doch das alleine wäre noch kein Grund für einen zweiten Bericht gewesen.

Am frühen Vormittag in dieser Woche schwimmen die Graugänse kritisch beäugt von Heckrindern und Konikpferden auf einer Wasserstelle in der Davert. Auf den Fotos schimmert es an einer Stelle gelb. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich die Farbe als Ring um einen Gänsehals. Und der Ring mit der Nummer D571 erzählt, wo die Gans sich überall herumgetrieben hat.

Beringt wurde das Tier am 13. Juni 2020 am Sonnensee in Bissendorf. Im August wurde die Gans am Dümmer und der Hävern Grube in Minden-Lübbecke gesichtet. Zu finden sind die Daten auf dem Portal www.geese.org. Dort ist über den Winter keine Sichtung eingegeben worden. Los geht es wieder in den Hasewiesen bei Natbergen im Osnabrücker Land. Im April und Mai war die Graugans am Ochsenmoor im Landkreis Diepholz unterwegs. Und dann begann eine längere Reise: Zuerst zum Gülper See bei Prietzen in Brandenburg, dann zur Loppersumer Meeden nördlich von Emden, runter zum Südwallschloot bei Ihrhove in Ostfriesland und schließlich über den Saller See bei Freren im Emsland in die Davert.

„Die Graugans brütet von Nordskandinavien bis in den Alpenraum und sogar in Griechenland. In Westeuropa starb sie im späten Mittelalter aus und wurde erst ab den 1960er Jahren erneut angesiedelt. Im Winter ziehen die Graugänse nach Südwesten – je nach Witterung in die Niederlande, Frankreich, Spanien oder Nordafrika. Viele Graugänse überwintern mittlerweile auch bei uns in Nordrhein-Westfalen, wie beispielsweise in den Rieselfeldern Münster“, informiert Aline Förster von der Nabu-Naturschutzstation Münsterland über die Graugänse. Wann sie die Davert verlassen, vermag die Fachfrau nicht zu prognostizieren: „Als Kurzstreckenzieher reagieren Graugänse oft spontan mit Zugbewegungen, wenn die Temperaturen abfallen. Auch können Störungen im Rastgebiet zu einer Fortsetzung der Reise führen. Es ist also sehr unterschiedlich, wie lange ein Trupp Graugänse in einem Rastgebiet verweilt. Ihre Frage kann lässt sich also pauschal nicht beantworten.“

Anneliese Buntrock hat beobachtet, dass die Graugänse im Umfeld ihres Hauses übernachten: „Sie kommen, wenn es dunkel wird und verschwinden morgens schnatternd übers Haus hinweg. So etwas habe ich noch nicht erlebt.“ Und die Tierfreundin vom Frieport ist 80 Jahre jung.