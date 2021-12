Händler und Gastronomen laden zum Bummeln ein

Pro Ascheberg als Vertretung der Gewerbetreibenden und Freiberufler in Ascheberg sowie Mitglieder im Ort zeigen während der Pandemie Flagge – und das insbesondere auch in der Vorweihnachtszeit. Vor diesem Hintergrund bleiben am Freitag (17. Dezember) an einigen Geschäften die Türen zum Adventlichen Abendshopping länger geöffnet. „Natürlich werden sich die Geschäftsleute einiges einfallen lassen, um aus der verlängerten Öffnungszeit bis 20 Uhr etwas Besonderes zu machen, heißt es in einer Pressenotiz von Pro Ascheberg.

