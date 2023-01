Hebamme macht einen Neuanfang in Ostfriesland

Während der Geburt in der Uniklinik Münster oder bei der Nachsorge in Davensberg hat Hebamme Wega Appel zahlreiche Mütter und ihre Babys begleitet. Jetzt verlässt die 57-Jährige das Münsterland.

Nach 40 Berufsjahren stellt Wega Appel aus Davensberg erst einmal ihre Hebammentasche an die Seite. Die 57-Jährige wird gemeinsam mit ihrem Ehemann Dirk nach Ostfriesland ziehen. Dort plant das Ehepaar einen neuen Lebensabschnitt auf einem Bauernhof, wo ihre Pferde Ludwig und Rey in das Tagesgeschäft integriert werden.

„Tschüss Wega, mach es gut. Wir werden Dich vermissen“, sagte Nadine Friedrichs. Sie ist eine der letzten Wöchnerinnen, die die Davensbergerin begleitet hat. An der Haustür winken ihr alle vier Familienmitglieder inklusive Baby zu. Einen Blumenstrauß gab es zum Abschied, auch ein paar Tränen sind geflossen.

Mit Pferdecoaching neu durchstarten

Die Hebammen-Tätigkeit legt Wega Appel erst einmal ab. Mit Pferdecoaching will das Paar in Niedersachsen durchstarten. Ihren Job am Universitätsklinikum in Münster hat sie deshalb schweren Herzens aufgeben müssen. In dieser Woche ist dort ihr letzter Arbeitstag.

Mehrere Tausend Geburten hat die Davensbergerin im Laufe der Jahre begleitet. Ihr Beruf ist für sie Berufung. „Ich blicke mit viel Wehmut zurück, aber ich freue mich auch auf das, was vor uns liegt“, sagt sie. Dabei ist Wega Appel immer zweigleisig gefahren.

Zusätzlich zu ihrem Job an der Uniklinik war sie freiberuflich in der Nachsorge tätig, betreute also junge Mütter in der ersten Zeit zu Hause. Im ersten Corona-Lockdown hat sich Ehemann Dirk ganz dem Pferdecoaching gewidmet. Die Idee vom eigenen Kotten und das Hobby zum Beruf zu machen, wuchs im Laufe der Zeit. „Von Bekannten und Freunden, aber auch innerhalb der Familie haben wir nur Zuspruch erhalten. Die Entscheidung fiel uns damit etwas leichter“, betont Appel.

Beruf aus Leidenschaft

Die Hebammen-Tätigkeit für immer aufgeben will Appel nicht. „Wenn es möglich ist, möchte ich auch in Ostfriesland wieder in dem Beruf arbeiten. Aber erst einmal müssen wir alles andere hintereinander bekommen“, so Appel. Und es ist wie immer im Leben. Wenn eine Tür zugeht, öffnet sich eine Neue. Und eins weiß sie ganz sicher: „Man muss als Hebamme viel entbehren und sich selbst zurücknehmen. Das klappt nur, wenn man den Beruf aus Leidenschaft ausübt und mit der Unterstützung der Familie. Ohne die Unterstützung meines Mannes und unseren Sohn und seine kleine Familie wäre das alles so nicht möglich gewesen. Dafür danke ich allen von ganzem Herzen.“