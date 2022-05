Hegering rettet 48 Rehkitze

48 gerettete Rehkitze – so lautet die Bilanz des Hegerings Ascheberg, die der Verein bei seiner Generalversammlung am vergangenen Donnerstag zog. Zudem sei die Jagdhornabteilung weiter gewachsen und der Lernort Natur habe wieder großen Zuspruch erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Besonders freuen konnten sich die Mitglieder über einen spannenden und informativen Vortrag von Hendrik Specht von der Stiftung Westfälische Kulturlandschaft über das Lepus Projekt. Lepus steht für den Feldhasen Lepus europaeus. Dessen Ziel: Lebensräume des Feldhasen erhalten, planen und schützen. Konkret geht es darum, inmitten der für viele Regionen NRWs bestimmenden offenen Agrarlandschaft Inseln mit Lebensräumen für Tierarten wie Rebhuhn, Fasan, Grau- oder Goldammer, Kiebitz oder eben den Feldhasen zu erhalten oder wieder neu zu schaffen. Specht beschreibt die Philosophie des Projekts: „Naturschutz ist dann am wirkungsvollsten, wenn er gemeinsam mit den Landnutzern geplant und umgesetzt wird und das sind oft engagierte Landwirte, Jäger oder Imker.“

Im weiteren Verlauf berichtete Theo Beckendorf vom Drohnenteam über die Aufrüstung der Drohne und die damit verbundene höhere Leistungsfähigkeit des Drohnenteams. Es gibt jetzt eine offizielle Kitzrettungshotline (

01 77/5 67 53 66), bei der die Landwirte einen Termin für einen Flug abstimmen können. Beckendorf bat darum, sich frühzeitig zu melden, um die Terminplanung optimal gestalten zu können.

Sechs Mitglieder wurden für ihr langjähriges Wirken geehrt: Berthold Beckendorf, Theo Beckendorf, Bernhard Bücker, Heinz Freisfeld, Hubert Schröer, Josef Streyl, Christian Tillkorn und Walter Schröer. Am Ende des Abends wurde der Vorstand für weitere vier Jahre wiedergewählt. Pia Fricke übernahm als Obfrau für das Hundewesen das Amt von Matthias Wiebusch.