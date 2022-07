Heimatverein startet wieder durch

Das Thermometer draußen zeigte 32 Grad, drinnen in der Tenne von Frenking war es glücklicherweise zumindest etwas kühler, als am späten Montagnachmittag der Heimatverein Ascheberg nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause wieder zu seiner ersten Jahreshauptversammlung geladen hatte.

Zwei Jahre Pause bedeuteten auch, dass es einige Dinge zu besprechen und zu regeln galt. Nach dem Grußwort von Bürgermeister Thomas Stohldreier und dessen Überblick über die wichtigsten Themen der Gemeindeverwaltung, fasste sich der Vorsitzende Hubert Wobbe dann auch beim Rückblick auf die zwei vergangenen Jahre möglichst kurz. „In dieser Zeit hat der Vorstand trotz Pandemie weiter regelmäßig im Spieker getagt und gearbeitet, leider auch Jahresprogramme geschnürt, die dann wieder zurückgenommen werden mussten“, so Wobbe. Doch in diesem Jahr könne nun endlich das Vereinsleben wieder durchstarten.

Lambertusspiel ist wichtiger Baustein der Planung

Ein wichtiger Baustein sei dabei, „das Lambertusspiel wieder mit Leben zu füllen. Dazu werden wir in den nächsten Wochen alle Kindergartenleitungen und Elternvertretungen anschreiben, um nach den Ferien ein Vorbereitungstreffen auf die Beine zu stellen.“ Mit der Kirchengemeinde habe man diesbezüglich ebenfalls schon Kontakt aufgenommen, um die Rahmenbedingungen für die Veranstaltung auf dem Kirchplatz vor der Lambertus-Kirche am 18. September (Sonntag) im Rahmen des Patronatsfestes zu klären. Man wolle dabei alle Generationen mit ins Boot holen. „Kinder, Eltern und Großeltern sollen eingebunden werden, dann sollte es doch was werden“, zeigte sich der Vorsitzende überzeugt. Für die Aufführung des Bauernspiels habe man in der Schützenbruderschaft St. Katharina Berg und Tal bereits Freiwillige als Darsteller gefunden.

Bessere finanzielle Absicherung

Bei den Vorstandswahlen wurden Hubert Wobbe als erster und Heinz Fenster als zweiter Vorsitzender in ihren Ämtern bestätigt, ebenso Kassenwartin Maria Schulte und Rudi Henter als Schriftführer. Barbara Lepping-Pick, die aus Krankheitsgründen nicht teilnehmen konnte, schied aus dem Vorstand aus. Archivar Armin Klaverkamp ergänzt künftig als Beisitzer den erweiterten Vorstand. Als Kassenprüferinnen agieren Hildegard Schöpper und Heidi Henter.

Zur besseren finanziellen Absicherung des Heimatvereins wurde zudem beschlossen, dass künftig alle Mitglieder den jährlichen Beitrag von zwölf Euro zahlen. Bislang waren Familienmitglieder und Lebenspartner beitragsfrei. Der Verein hat aktuell 365 Mitglieder, von denen bislang nur 238 Beiträge zahlen.