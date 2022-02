Projekt mit viel Herzblut ins Leben gerufen

Sozialkaufhaus öffnet am 15. Februar

Herbern

Zwei Jahre nach der Schließung des DAH-Sozialkaufhauses im ehemaligen Ladenlokal Menninghaus wird es jetzt in Trägerschaft der Caritas und unter ehrenamtlicher Leitung an der Südstraße 39 neu belebt. Familie Schumacher und die Lenkungsgruppe St. Lambertus Ascheberg haben viel Herzblut in das Projekt gelegt.

Von Isabel Schütte