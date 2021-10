Herzblut und Kreativität schenken

Was passiert, wenn Herzblut und Kreativität aufeinandertreffen? In diesem speziellen Fall sicherlich eine gelungene Überraschung. Und das gleich an 24 aufeinanderfolgenden Tagen. 24 Tage? Na, das klingt verdächtig nach Adventskalender. „Genauso ist das auch“, verrät Regina Wenner lachend. Dennoch ist der Adventskalender, von dem sie hier spricht, ganz anders als im Normalfall. Es ist einer, der nicht mit Schokolade gefüllt ist, sondern mit vielen verschiedenen kreativen Ideen.

In Ascheberg gab es so einen Kalender noch nicht. Aber in Gronau, der Heimatstadt von Regina Wenner. „Und von dort habe ich diese Idee einfach mal aufgegriffen und münze sie jetzt für die Ascheberger um“, erzählt die junge Frau, die mittlerweile seit 2016 in Ascheberg zu Hause ist. Mit im Boot und mindestens genauso begeistert bei der Sache ist Nachbarin Valentina Ikstadt. Beide stellen das Projekt vor, mit dem sie den Aschebergern die Weihnachtszeit in diesem Jahr „versüßen“ möchten.

Geschenke für 24 Kläppchen

Das Wichtigste vorweg: Hier geht es nicht um Konsum, „sondern vielmehr um Spaß an der Freude“, unterstreicht Valentina Ikstadt und Regina Wenner ergänzt: „Als Mütter sind wir ja darin geübt, Adventskalender zu basteln, nur für uns macht das niemand.“ Und genau da setzt das Projekt an. Die beiden Frauen haben für ihre Umsetzung einen genauen Plan entwickelt und müssen dabei präzise rechnen. Wieso? „Weil jeder Kalender nur 24 Kläppchen hat“, sagt Wenner und erklärt detailliert, wie das besondere Projekt umgesetzt werden soll: Benötigt werden zum einen kreative Ideen und zum anderen genug Interessierte, die aktiv mitmachen möchten. „Ein Kalender hat 24 Kläppchen, also bilden wir eine Gruppe mit 24 Personen. Jede, von diesen 24 Personen fertigt etwas 24 Mal an und verpackt es nett. Dann werden die Sachen zu Valentina oder mir gebracht. Wir fertigen dann aus den Dingen einen Kalender, so dass abschließend jeder aus der Gruppe einen Adventskalender erhält“, erklärt Regina Wenner das Prozedere.

Ideenreichtum ist gefragt

Es gehe hier nicht darum, ein Konsumprodukt auf die Beine zu stellen, sondern um die Freude am Schenken und Überraschen. Beides kommen bei allen, die gerne kreativ sind, dann auch zugleich auf. Beim Fertigen der kleinen Geschenke, das können zum Beispiel Marmeladen sein, oder Lichterflaschen, Tütchen mit selbst gebackenen Keksen, etwas Selbstgenähtes, Holzarbeiten – dem Ideenreichtum und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist eben nur, dass eine Gruppe 24 Personen umfassen muss, von der jede 24 Mal das gleiche anfertigt.

Je mehr Gruppen zusammenkommen, umso mehr individuell gestaltete Adventskalender können dann in Ascheberg in den Umlauf kommen. Mehr noch: Es wird 24 Tage lang dafür gesorgt, dass Herzblut und Kreativität zu einem ganz besonderen Überraschungsmoment werden und eine XXL-Portion Freude in der Weihnachtszeit in die Häusern zaubern.