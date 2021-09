„Hey – wir sind für euch da“

Die aufsuchende Jugendarbeit hat in den vergangenen beiden Jahren an Bedeutung gewonnen. Denn in der Corona-Zeit brauchen die Jugendlichen Ansprech- und Vertrauenspersonen nötiger denn je. Darum fährt OJA-Mitarbeiterin Uta Kerkhoff mit dem E-Scooter zu den Treffpunkten.

Für ihre Arbeit braucht Uta Kerckhoff einen E-Scooter und einen Rucksack, der mit Getränken und Snacks gefüllt ist. Denn die OJA-Mitarbeiterin ist diejenige im Team, die hauptsächlich der aufsuchenden Arbeit nachgeht. Doch was eigentlich genau versteht man unter aufsuchender Arbeit? Eine von vielen Fragen, denen WN-Mitarbeiterin Tina Nitsche in einem Gespräch mit den OJA-Mitarbeitern Uta Kerckhoff und Dirk Hermann nachgegangen ist.

Was genau versteht man unter aufsuchender Arbeit?

Kerckhoff: Eine sehr wichtige Tätigkeit, die beinhaltet, dass wir Jugendliche aufsuchen, die den Weg nicht zu uns finden. Das war jetzt besonders in der Corona-Zeit der Fall, als wir pandemiebedingt unsere Jugendtreffs schließen mussten. Mit dem E-Scooter bin ich deshalb in allen drei Ortsteilen unterwegs. An unterschiedlichen Tagen und zu unterschiedlichen Zeiten, denn die Jugendlichen treffen sich täglich woanders. Es hat ein bisschen etwas von Detektivarbeit, denn ich muss mich durchfragen, habe aber auf diese Art viele Plätze kennengelernt, wo die Jugendlichen sich treffen. Wo die sind, das wird hier jedoch nicht verraten.

Wer macht im OJA-Team genau was?

Hermann: Wencke Lemcken und ich öffnen die Jugendtreffs in Ascheberg und Herbern, die vierte im Bunde, Saskia Adriaans, ist derzeitig im Mutterschaftsurlaub und Uta ist schwerpunktmäßig für die aufsuchende Arbeit eingesetzt, die ich zu einem kleinen Teil in Herbern abdecke. Weiterhin veranstaltet Uta unsere Digi-Treffs. Das ist die Digitale Version des Jugendzentrums, den wir letztes Jahr, als nichts stattfinden durfte, eingeführt haben. Da wird ein Zoomlink verschickt und jeder kann sich, egal wo er ist, zuschalten. Das läuft nach wie vor sehr gut, und wir bekommen auf diese Weise viel mehr von den Jugendlichen mit als sonst. Die älteren Jugendlichen sehen darin sogar den Vorteil des geschützten Austauschs.

Zurück zur aufsuchenden Arbeit. Wie lange führt Sie die schon durch?

Kerckhoff: Wir führen sie eigentlich schon immer durch. Vor Corona sind wir da gerade in den Sommermonaten sehr aktiv gewesen. Denn dann fanden die Jugendlichen nicht immer den Weg zu uns in die Jugendtreffs, sondern haben sich lieber draußen aufgehalten. Auf diese Weise haben wir den Jugendlichen zu verstehen gegeben: Hey – wir sind weiterhin für euch da.

Hermann: In den Wintermonaten finden in den Ascheberger Jugendtreff pro Öffnungstag 30 bis 50 Jugendliche den Weg zu uns, in Herbern sind es vor Corona immer 20 bis 25 Jugendlich gewesen.

Warum gehen Sie nun der aufsuchenden Arbeit so intensiv nach?

Hermann: Corana hat Auswirkungen auf die Jugendlichen. Wir spüren, dass die älteren Jugendlichen jetzt ständig Kontakt einfordern. Die jüngere Gruppe hat die OJA als Rückzugsort gebraucht. Man musste sie jetzt nicht mit einem Programm unterhalten, sondern sie brauchten einen geschützten Raum, wo sie sie selbst sein und reden konnten.

Kerckhoff: Die älteren Jugendlichen hängen an uns als Person, bei der jüngeren Gruppe, die noch nicht so lang bei uns ist, muss die Beziehung erst noch wachsen, das dauert einen gewissen Zeitraum. Aber sie merken, dass wir ihnen Lösungen für ihre Probleme bieten und dass wir Menschen, sind, die auf ihrer Seite stehen.

Tragen die Jugendlichen im Rahmen der aufsuchenden Arbeit auch Wünsche an Sie heran?

Kerckhoff: Oh ja. Hier in Ascheberg wünschen sich die Jugendlichen nichts sehnlicher, als einen Ort, der draußen leicht dezentral liegt, aber trotzdem gut erreichbar ist. Einen Platz, der auch eine überdachte Möglichkeit und vielleicht einen Basketballkorb bietet, wo sie sich treffen dürfen und nicht verjagt werden. Da haben einige Jugendliche sogar angeboten, bei der Erstellung eines solchen Platzes zu helfen. Gleichzeitig würden dadurch die Spielplätze entlastet, wo sich die Jugendlichen jetzt zwangsweise treffen. Außerdem wünschen sie sich, dass die Skater-Rampen an der Nordkirchener Straße erneuert oder zumindest generalüberholt wird, da hier viele Schrauben locker sind. Die Davensberger Jugendlichen sind sogar richtiggehend mutlos, was Angebote angeht. Sie sagen, es wurde schon so viel geplant und nichts realisiert. Sie wünschen sich ein Soccer-Feld mit überdachten Sitzmöglichkeiten, einen Platz wo sie als Jugendliche erwünscht sind.

Was sagen Sie zu diesen Wünschen?

Kerckhoff: Es ist wichtig auf sie einzugehen. Wenn ich hier ein Fazit aus meiner Arbeit ziehen soll, dann dieses: Ein Platz in jedem Ortsteil würde die Jugendlichen glücklich machen. Wo sollen sie sonst auch hin?