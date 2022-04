Hilfsbereitschaft ist in allen Ortsteilen groß

Erstaunt über die große Teilnehmerzahl bei der Auftaktveranstaltung „Hilfen für ukrainische Flüchtlinge“ im Bürgerforum des Ascheberger Rathauses zeigte sich Maria Schumacher, Vorsitzende der Flüchtlingshilfe St. Lambertus. „Wegen der hohen Corona-Zahlen haben wir mit 15 bis 20 Gästen gerechnet. Dass es mehr als doppelt so viele sind, konnten wir nach einigen Absagen nicht erwarten. Umso mehr freuen wir uns über das große Interesse.“

Derzeit seien 50 angemeldete Ukrainer vor Ort, berichtete Thomas Stohldreier über die aktuelle Situation in der Gemeinde. Sabine Schröder vom Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Lüdinghausen erläuterte die gesetzlichen Rahmenbedingungen, bevor sich die Teilnehmenden in drei Gruppen aufteilten, die jeweils für einen Ortsteil als Helfer und Ansprechpartner fungieren werden. In Davensberg fanden sich zehn Helfer in der Gruppe zusammen, in Ascheberg 19 und in Herbern zwölf.

Große Hilfsbereitschaft

In ortsbezogener Gruppenarbeit wurden erste Schritte eines Maßnahmenkataloges erarbeitet, ein örtlicher Koordinator soll Folgetermine vereinbaren. „In allen drei Ortschaften entwickelt sich eine große Hilfsbereitschaft. In Davensberg hat sich die Helferzahl innerhalb von einem Tag verdoppelt, und ein erstes Treffen findet am nächsten Mittwoch um 20 Uhr im Pfarrheim statt“, erhielt Maria Schumacher schon die Rückmeldung. „Wir sind gut vorbereitet.“

Es gebe Konzepte und Aufgabenbeschreibungen für Familien- und Sprachpaten, für das Café International und weitere Projekte. „Auf dieser Grundlage kann die ehrenamtliche Hilfe für die neu angekommenen Menschen aus der Ukraine starten“, so Schumacher weiter. Dringend gesucht würden weitere Dolmetscher und Menschen mit Verwaltungserfahrung.

Dank des Bürgermeisters

„Ich möchte ein riesiges Dankeschön aussprechen an alle Ehrenamtlichen, die sich an den Hilfslieferungen in die Ukraine beteiligt haben, und insbesondere auch denjenigen danken, die derzeit Wohnraum zur Verfügung stellen, der bisher nicht auf dem Markt war“, betonte zum Schluss der Bürgermeister. „Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem großen ehrenamtlichen Engagement hier vor Ort die Flüchtlinge gut integrieren können und dass das Zusammenleben hier gut gelingen wird.“