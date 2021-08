Hoher Preis für eine Disco-Nacht mit Maske

Eine Nacht mit Maske in der Disco führte für eine Aschebergerin direkt in die Quarantäne. Ihre Mitfahrerinnen aus anderen Kreisen fuhren dagegen anschließend in Urlaub.

Nach anderthalb Jahren endlich wieder auf die Piste. Eine 20-jährige Aschebergerin hat am letzten Juli-Wochenende mit Freunden eine Großraum-Disco in Schüttorf besucht. Aufs Gelände ging es dort nur mit einem negativen Schnelltest, der im Auto genommen wurde. „Es reichte nicht, so einen negativen Test vorzuzeigen“, weiß die Frau im Nachhinein.

Sie hatte großen Spaß, auch wenn die gesamte Zeit in der Disco ein Mundschutz getragen werden musste. Mit dem schönen Wochenenderlebnis im Rücken ging es in ihrer ersten Urlaubswoche munter weiter – etwa in eine Gaststätte, eine Sauna und ein Schwimmbad. Doch am 2. August kam die Nachricht des Kreises Coesfeld: Quarantäne! Unter den 3500 Gästen der Disco wurden vier Coronafälle identifiziert. Die Aschebergerin wurde als Kontaktperson 1 eingestuft und in die eigenen vier Wände verbannt. Dieses Vorgehen gilt für alle K 1-Personen im Kreis, erklärt Sprecher Hartmut Levermann auf Anfrage.

Überrascht war die Aschebergerin, dass Kolleginnen aus anderen Kreisen, mit denen sie im Auto nach Schüttdorf gefahren war, nichts von den Behörden gehört haben: „Eine Kollegin ist sogar in Urlaub gefahren.“

K 1-Personen werden festgesetzt

Warum das so ist, mag Levermann nicht beurteilen: „Bei uns ist das klar geregelt. K 1 bedeutet Quarantäne. Hier wären also alle 3500 Personen gleich behandelt worden.“ Die Aschebergerin hat in der ersten Woche viele Menschen getroffen und wundert sich, dass sie keine Namen nennen musste. Auch ihr Freund, ihre Mutter und deren Freund, die mit ihr in einer Wohnung leben, seien nicht in Quarantäne gekommen. „Das haben wir überhaupt nicht verstanden“, erklärt die junge Frau. Für Levermann ist die Sache dagegen klar: Kontakte von K 1-Personen sind als K 2-Personen solange uninteressant, wie sich die K 1-Person nicht selbst infiziert hat. „Wenn wir alle in Quarantäne schicken würden, wären die Straßen leer“, sagt Levermann.

Doppeltes Pech für die Aschebergerin: Für die Disco-Nacht mit Maske hat sie mit der Quarantäne in ihrem Urlaub auch gleich noch Freizeit opfern und daheim bleiben müssen.