Im Auge des „Digital Guide“

Haben Sie schon mal die Unterstützung eines „Digital Guide“ in Anspruch genommen? Wer oder was das ist? Vielleicht ein neues Navigationsgerät fürs Auto? Oder eine Art digitaler Fremdenführer? Nein, in unserem Fall hört jener „Digital Guide“ auf den Namen Fabian Kowalski und arbeitet für die Wirtschaftsförderung in Münster. Was das mit Ascheberg zu tun hat? Eine Menge. Denn seine Aufgabe ist es, den hiesigen Akteuren der innerstädtischen Einzelhandels- und Gastronomiebranche in digitalen Dingen mal kräftig und vor allem kostenlos unter die Arme zu greifen.

„Coole Ideen“ besser umsetzen

„In den Jahren der Pandemie hat sich ganz deutlich gezeigt, wie wichtig die digitale Auffindbarkeit und Präsentation für den stationären Handel und die Gastronomie ist“, erklärt Kowalski den Hintergrund des gemeinsamen Projektes der Wirtschaftsförderung von Münster, Coesfeld und Borken. Ob Click & Collect, unterschiedliche Bring- und Abholangebote, gemeinsame Initiativen von kommunalen Marketing- und Gewerbevereinen – all das sei das Ergebnis von vielen „coolen Ideen“ gewesen, die man gerade in den kleineren Kommunen in dieser Zeit entwickelt und umgesetzt habe. „Aber dafür braucht es Plattformen, auf denen man trotz eines geschlossenen Lokals für die Kunden sichtbar ist“, so Kowalski. Wie diese Präsenz aussieht, an welchen Stellschrauben man drehen könnte, um online noch besser von den Kunden gefunden zu werden oder für seine Angebote zielgenauer zu werben – für all das fehlten vor allem kleineren inhabergeführten Betrieben häufig die Zeit und das nötige Knowhow.

Bei 26 von 40 Betrieben ist noch Luft nach oben

Dabei müsse es gar nicht immer gleich der eigene Online-Shop sein. Was genau im Einzelfall tatsächlich Sinn macht, das herauszufinden, dabei will der Digital Guide helfen. Und um zu wissen, bei wem genau noch Luft nach oben ist, hat Kowalski in den vergangenen Monaten sogenannte Digi-Checks durchgeführt. 500 insgesamt, davon 40 in Ascheberg. Bei 26 von ihnen lautete das Ergebnis: Da geht noch was.

„Ich habe mir dazu zunächst wie ein ganz normaler Kunde Informationen im Netz über den jeweiligen Betrieb zusammengesucht. Finde ich das Geschäft XY auf Anhieb über die Googlesuche? Oder wie gut kann ich erkennen, ob es ein von mir gesuchtes Produkt beim Händler um die Ecke gibt und ich mir die Fahrt in die nächste Großstadt sparen kann?“ Auch alle anderen Daten über die Betriebe habe er sich ausschließlich über öffentlich zugängliche Quellen erschlossen.

Kostenfreies Angebot für Unternehmen

Die Ergebnisse dieser akribischen Recherchen seien dann in die Bewertung eingeflossen. Wobei das nicht bedeute, dass bei den 26 herausgefilterten Betrieben in Ascheberg alles im Argen liege. Es gehe vielmehr darum, Potenziale besser auszuschöpfen. „Außerdem informiere ich über die unterschiedlichen Fördertöpfe, aus denen man Mittel beantragen kann.“ Da gebe es einen wahren Dschungel an verschiedenen Angeboten, über die viele Händler oder Gastronomen gar nicht informiert seien, weiß der Fachmann.

Ab August will sich Kowalski persönlich bei den Betrieben melden. Das kostenfreie Angebot annehmen müsse natürlich niemand. „Aber die ersten Reaktionen aus Borken, wo ich bereits mit dem direkten Kontakt gestartet bin, sind sehr positiv.“ Und als ehemaliger Praktiker aus dem Einzelhandel müsse man bei seinem Besuch auch nicht befürchten, von einem IT-Nerd mit Fachbegriffen zugetextet zu werden, möchte er noch die letzten Bedenken bei seiner „Kundschaft“ aus dem Weg räumen.