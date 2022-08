Im Entenmarsch zum Futterplatz

Anneliese Buntrock ist als Kitz-Ersatzmutter kreisweit bekannt. In diesem Jahr hat sie nicht nur sieben Rehkitze aufgezogen, sondern auch sechs Wildenten. Die werden jetzt so langsam flügge und erkunden den Emmerbach.

Wer den Namen Anneliese Buntrock hört, der denkt sofort auch an Rehkitze, denn davon hat die 80-Jährige in den vergangenen knapp 50 Jahren schon 76 mit der Flasche großgezogen und so das Leben gerettet. In diesem Jahr hat sie wieder sieben Jungtiere auf ihrem Hof. „Eines davon stammt sogar aus Thüringen“, berichtet Buntrock und zeigt auf ein besonders keckes Kitz, das gerade seinen ganzen Kopf in den Eimer mit dem leckeren Löwenzahn gesteckt hat.