Im Sommer geht es wieder los

Das Davensberger Zeltlager ist nach dem Heimspiel in 2021 wieder auswärts geplant. Es geht in den Sommerferien ins Sauerland. Anmeldungen sind noch möglich.

In den kommenden Sommerferien soll es wieder losgehen. Das Zeltlager Davensberg bereitet sich nach dem vergangenen Jahr wieder auf ein „Auswärts“-Lager vor. Trotz erfolgreichem Lager 2021 auf dem heimischen Sportplatz freut sich das Jugendleiterteam darauf, die Zelte wieder auf fremdem Terrain aufschlagen zu dürfen.

Die Reise startet am ersten Sonntag der Sommerferien (26. Juni) und geht bis zum 8. Juli. In diesem Jahr geht die Reise in das Örtchen Braunshausen bei Hallenberg im Sauerland. Bereits im Jahr 2016 wurde dort das Lager aufgeschlagen und die Teilnehmer haben zwei unbeschwerte Wochen voller Spiel und Spaß verbracht: Wasserschlachten, Nachtwanderungen, Tischtennisturniere, Zwei-Tageswanderung und – was natürlich nicht fehlen darf – Stockbrote am Feuer backen. Außerdem erhalten die Kinder und Jugendlichen den Luxus des Kochteams mit den „typischen Lagergerichten“, nach denen das eine oder andere Kind nach zwei Wochen auch zu Hause fragt. Mitkommen können alle Kinder und Jugendlichen ab einem Alter von neun Jahren.

Kinder ab neun Jahren sind dabei

Am vergangen Donnerstag fand der Diashow-Abend über das vergangene Lager statt. Bereits da war die Motivation für das bevorstehende Lager sowohl bei den Leitern als auch den Teilnehmern groß. Wie in jedem Jahr werden an diesem Abend die Erlebnisse der Teilnehmer mit den Eltern geteilt, viel gelacht und die eine oder andere Frage über das nächste Lager beantwortet. Es wurden knapp 220 Fotos gezeigt, die auch den lagerunerfahrenen Eltern und Kindern einen ersten Eindruck vermitteln konnten.

Der Preis für ein Kind beträgt 330 Euro, jedes weitere Geschwisterkind bezahlt 300 Euro. Für eine Anmeldung, bei Rückfragen oder Anfragen für finanzielle Unterstützung kann sich telefonisch bei Felix Patzelt unter 0176/84 89 66 72 gemeldet werden. Erste Anmeldungen sind bereits erfolgt. Das Zeltlager freut sich über jede weitere, damit es auch wirklich losgehen kann.