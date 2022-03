Immer für Ordnung gesorgt

Über 30 Jahre lang war Rolf Kehrenberg für die „Öffentliche Ordnung“ in der Gemeinde zuständig. Darüber hinaus organisierte er mit viel Herzblut die Ascheberger Kirmes. Jetzt tritt das „Urgestein“ des Rathauses in den Ruhestand und erinnert sich im WN-Gespräch an so manche Episode.

Daniel Krüger (l.) wird die Nachfolge von Rathaus-Urgestein Rolf Kehrenberg als Fachgruppenleiter „Öffentliche Ordnung“ antreten. Erste Nagelprobe für den 29-Jährigen könnte die Organisation der Ascheberger Kirmes werden.An diesem Schreibtisch hat Rolf Kehrenberg so manches Gespräch mit dem ein oder anderen aufgebrachten Zeitgenossen geführt.Rolf Kehrenberg (Mitte) bei der Planung des ersten Wochenmarktes im Dezember 1993 auf dem Kirchplatz in Ascheberg.

Das kleine Feuerwehrauto auf dem giftgrünen Zettel mit der Aufschrift „Wir sind gleich wieder zurück!“ an der Bürotür von Rolf Kehrenberg klebt dort wohl nicht ganz zufällig. Einerseits ist er als Fachgruppenleiter „Öffentliche Ordnung“ im Rathaus auch für die Freiwillige Feuerwehr in Ascheberg zuständig, andererseits gilt es auch in seinem Job – zumindest sprichwörtlich – den ein oder anderen Brand schnell zu löschen. Wobei, „gilt“ stimmt nicht ganz. „Galt“ trifft es besser, denn Kehrenberg wird nach mehr als 30 Jahren seinen Schreibtisch am Mittwoch (16. März) räumen. Der 64-Jährige verabschiedet sich in den Ruhestand und macht damit Platz für seinen jungen Nachfolger Daniel Krüger, der erst Anfang des Jahres vom Lüdinghauser Rathaus in den Nachbarort gewechselt ist.

Streitkultur hat sich verändert

Damit geht für viele Ascheberger eine Ära zu Ende. Streit mit dem Nachbar, Ärger über Hundekot oder renitente Falschparker? Kehrenberg war zuständig. „Sag mal Rolf, kannst du da nicht was machen?“, zitiert das Ascheberger Urgestein mit einem Schmunzeln eine der ihm in seiner langen Dienstzeit am häufigsten gestellten Fragen. Dabei habe er stets alle Anfragen und Hinweise ernstgenommen. „Wenn wir sagen, wir kümmern uns drum, dann haben wir das auch getan.“ Man sei ja auch durchaus dankbar für Hinweise auf mögliche Missstände, „denn unsere Mitarbeiter können nun mal nicht überall sein.“ Allerdings habe sich im Vergleich zu früheren Zeiten etwas Grundsätzliches geändert: „Früher gab es noch eine andere Art der Streitkultur. Wenn da ein Problem auftauchte, haben die Menschen erstmal selbst versucht, das im direkten Gespräch zu lösen.“ Heute müsse dagegen oft gleich das Ordnungsamt oder der Schiedsmann ran. „Vielleicht ja auch, weil wir viele Zuzüge von außerhalb haben, da kennen sich die Nachbarn häufig gar nicht mehr“, so seine Vermutung.

Kirmes mit Herzblut organisiert

Das würde auch eine andere Beobachtung des Fachmanns bestätigen: „Je älter ein Wohngebiet ist, um so weniger Ärger gibt es dort.“ Neue Baugebiete dagegen seien erstmal überproportional bei den Anrufen im Ordnungsamt vertreten. „Da ärgert sich der eine Anwohner, dass der andere drei Mal in der Woche seinen Grill anschmeißt, und will von uns wissen, was man dagegen tun kann.“ Rechtliche Ratschläge dürfe man natürlich nicht geben. „Aber wir informieren schon, wo wir tätig werden können und wo nicht.“

Neben diesem alltäglichen Geschäft hat Kehrenberg als dienstältesten Mitarbeiter im Rathaus allerdings ein anderes großes Thema besonders geprägt: die Ascheberger Kirmes. „Unsere Kirmes“, und dann holt er erstmal tief Luft, „wie wichtig die für den ganzen Ort und die Menschen ist, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen.“ Diese Großveranstaltung mitten im Dorfkern, die jedes Jahr auch viele Gäste von außerhalb anlockt, zu organisieren und dann auch für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen, das sei schon eine echte Mammutaufgabe. Aber eine, die Kehrenberg offensichtlich stets mit viel Herzblut angegangen ist.

Für seinen Nachfolger dürfte dies denn auch die erste Nagelprobe werden. Ganz unbekannt ist Krüger zum Glück das hiesige Terrain nicht, stammt er doch aus Capelle, wohnt in Ascheberg und spielt beim SV Herbern Fußball. „Schon mal ganz gute Voraussetzungen“, schmunzelt Kehrenberg in Richtung des 29-Jährigen.

Mit „Expertise“ gerne behilflich

Und er selbst? Wie stellt sich der Mann der „Öffentlichen Ordnung“ seinen Ruhestand vor? Vielleicht Knöllchen schreiben auf 450 Euro-Basis? „Nein, ganz sicher nicht“, lacht der 64-Jährige, „meine Frau hat da sicher andere Pläne.“ Als erstes freue er sich einfach nur darauf, mal an einem ganz normalen Mittwoch den Wochenmarkt in Münster besuchen zu können oder mehr Zeit zum Wandern zu haben. Sollte allerdings doch mal seine Expertise bei einem Problemfall gebraucht werden, sei er seinem Nachfolger natürlich gerne behilflich. Allerdings: Dauernd im Rathaus auftauchen, um zu sagen, was alles seiner Meinung nach schief läuft? „Nein, das habe ich ganz sicher nicht vor. Ich kann nämlich gut loslassen.“