Impfmobil macht Station in Ascheberg

Kurzer Wegs zum Piks: Das Impfmobil kommt in die Gemeinde Ascheberg.

Impfen in Ascheberg

Das Impfmobil des Kreises Coesfeld ist wieder an vier Tagen in der Gemeinde Ascheberg vor Ort:

2. September (Donnerstag) von 11 bis 12 Uhr in Ascheberg, Nordweststraße (Nähe Tafel) sowie von 13 bis 14 Uhr in Herbern an der Südstraße 30,

6. September (Montag) von 15 bis 17.30 Uhr in Ascheberg am Rewe-Markt,

8. September (Mittwoch) von 15 bis 17 Uhr in Davensberg am Hotel Clemens-August,

18. September (Samstag) von 10 bis 11 Uhr in Herbern am Sportzentrum Siepen.

Im Impfmobil können sich Personen ab 16 Jahren impfen lassen. Mitzubringen sind der Personalausweis und der Impfpass. Auch im Impfzentrum und in Arztpraxen sind weiterhin Corona-Impfungen möglich. Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 Jahren können im Impfzentrum oder bei Kinderärzten geimpft werden, teilt die Gemeinde Ascheberg mit.