In allen Bereichen gute Zuwächse erzielt

Der Volksbank Ascheberg-Herbern eG. ist es im Geschäftsjahr 2021 gelungen, den schwierigen Corona- und Zinsbedingungen zu trotzen. Solide Zuwächse im Kreditgeschäft – insbesondere bei Baufinanzierungen – sowie bei Geldanlagen ließen die Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent auf 277 Millionen Euro steigen, hieß es im Zuge der Vertreterversammlung im Hotel/Restaurant Clemens August bei der Vorstellung der Zahlen.

„Das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 war trotz wirtschaftlicher und politischer Unwägbarkeiten ein gutes Jahr. Wir haben in allen wichtigen Bereichen gute Zuwächse erzielt und ein zufriedenstellendes Betriebsergebnis erreicht.“ Mit diesem positiven Fazit eröffnete Aufsichtsratsvorsitzende Gudula Maurer die Vertreterversammlung.

Kundenkredite auf 180 Millionen Euro gewachsen

Die Entwicklung im Geschäftsjahr 2021 hatte anschließend Oliver Heike in seinem Vorstandsbericht im Blick. „Ihre Volksbank hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz der weiter grassierenden Corona-Pandemie gut und solide entwickelt. Im Jahr 2021 konnten erfreuliche Steigerungsraten bei Krediten und Kundeneinlagen erzielt werden.“

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent auf 277 Millionen Euro. Der Schwerpunkt in der ganzheitlichen genossenschaftlichen Beratung der Kundinnen und Kunden – ob persönlich oder im Onlinebanking – lag dabei in der Optimierung der Vermögensstruktur. Erneut sehr positiv hat sich nach Angaben des Vorstands das Aktivgeschäft entwickelt. Die in der Bilanz eingestellten Kundenkredite – wesentlicher Erfolgsfaktor in der positiven Geschäftsentwicklung – stiegen um 7,4 Prozent auf 180 Millionen Euro.

Auch im Vermittlungsgeschäft mit den Verbundpartnern, insbesondere der Bausparkasse Schwäbisch Hall, der Fondsgesellschaft Union Investment und der R+V Versicherung, war die Volksbank Ascheberg-Herbern eG erfolgreich tätig. Das Kundengeschäftsvolumen – in diesem Wert werden das bilanzielle und außerbilanzielle Kundengeschäft zusammen-gefasst – konnte auf 550 Millionen Euro gesteigert werden.

Mitglieder erhalten drei Prozent Dividende

„Bedanken möchte ich mich im Namen des gesamten Vorstandes bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im von der Corona-Pandemie dominierten Jahr 2021 ganz besonderen Einsatz und viel Engagement gezeigt haben. Sie sorgten trotz der Umstände dafür, dass unsere Volksbank auf solide Entwicklungszahlen zurückblicken kann“, schloss Vorständin Christiane Reher den Bericht des Vorstandes.

Nach den Berichten von Gudula Maurer über die Tätigkeit des Aufsichtsrats und von Karsten Nägeler über die gesetzliche Prüfung erteilte die Versammlung Vorstand und Aufsichtsrat die notwendige Entlastung. Ebenso folgte sie dem gemeinsamen Gewinnverwendungsvorschlag des Aufsichtsrates und des Vorstandes: Die Mitglieder werden mit einer Dividende in Höhe von drei Prozent am Jahresüberschuss von rund 390 Tausend Euro beteiligt. Zudem werden die Rücklagen gestärkt.

Wieder in den Aufsichtsrat gewählt wurde Stephan Grube, der krankheitsbedingt fehlte und die Annahme der Wahl im Vorfeld bestätigt hatte.