In Ascheberg geht‘s endlich wieder rund

Aufatmen bei Ascheberg Marketing: Nach zwei von der Corona-Pandemie geprägten Jahren geht es laut des Geschäftsführers Martin Bußkamp nun Richtung Normalität. Der Veranstaltungskalender jedenfalls ist laut ihm „pickepackevoll“. Und auch die Touristen reisen wieder vermehrt an. All das war Thema während der jüngsten Jahreshauptversammlung.

„Wir sind zuversichtlich“, fasst Martin Bußkamp zusammen, was die Jahreshauptversammlung von Ascheberg Marketing am Donnerstagabend ergeben hat. Der Geschäftsführer des Vereins berichtet im WN-Gespräch von einem Treffen „in größter Harmonie und mit guter Stimmung“ sowie mit „konstruktiven Diskussionen“. Nach mehr als 24 Monaten im Zeichen des Coronavirus gehe es im laufenden Jahr nun wieder Richtung Normalität.

Insbesondere die Übernachtungszahlen sind während der Pandemie drastisch gesunken. Bußkamp spricht sogar von einer „Katastrophe“. Eine Ausnahme war der Sommer 2021: Die Bumerangtouren seien von Radtouristen so stark nachgefragt worden, wie noch nie. „Sie kamen zwar nicht von weit weg, aber sie kamen zuhauf“, wertet der 57-Jährige die Statistik aus. Vor allem Urlauber aus dem Ruhrgebiet und aus Ostwestfalen hätten während der warmen Monate im vergangenen Jahr den Weg in die Gemeinde gesucht und gefunden. Dennoch gab es 2021 lediglich 21 305 Übernachtungen in Ascheberg, Herbern und Davensberg. Im „Vor-Corona-Jahr“ 2019 waren es immerhin 34 140, 2020 allerdings nur 18 993. „Ein Aufschwung ist jetzt deutlich spürbar“, zeigt sich Bußkamp optimistisch, dass es 2022 wieder mehr Menschen in die Gemeinde ziehen wird.

„Dorflichter“ sind ein Renner

Neben den touristischen Werten dominierte ein weiteres Thema den Geschäftsbericht 2021: die Absage vieler Veranstaltungen. „Umso schöner war es, dass wir einige Events trotz aller Auflagen stattfinden lassen konnten“, sagt Bußkamp und zählt exemplarisch das allererste Picknickkonzert, die „Eine Gemeinde liest“-Reihe und die Aula-Eröffnung in Herbern auf. Aktuell liegt laut des Geschäftsführers ein „pickepackevoller Veranstaltungskalender“ vor – inklusive des neuen „Ascheberg trifft sich“-Formats, der Jacobi-Kirmes, die das Ordnungsamtsteam organisiert, und des Exkursionen-Programms, das gemeinsam mit Vertretern der Gemeinde Nordkirchen erarbeitet worden ist.

Die bewährten Merchandise-Artikel ergänzen seit Herbst 2021 die „Dorflichter“. Das seien „absolute Renner“, berichtet Bußkamp über die Lichter mit Silhouetten markanter Gebäude aus allen drei Gemeindeteilen in verschiedenen Größen und aus unterschiedlichen Materialien.

„Knotenpunktsystem“ für Radfahrer kommt

Als eine infrastrukturelle Maßnahme, der sicherlich nicht nur die Ascheberg-Marketing-Mitglieder entgegenfiebern, nennt Bußkamp das „Knotenpunktsystem“. Nachdem die Schilder und Infotafeln für das Radwegenetz bereits in einigen Nachbargemeinden installiert worden sind, geht‘s damit im November auch in Ascheberg, Herben und Davensberg los.

Außerdem möchte sich der Verein aktiv in das Förderprogramm „LEADER-Region“ einbringen, um weitere touristische Projekte anzuschieben, beispielsweise die Digitalisierung oder Wohnmobilstellplätze.

Während der Wahlen gab es keine personellen Veränderungen. Alle Vorstandsmitglieder sind in ihren Ämtern bestätigt worden. Aktuell gehören dem Verein rund 70 Mitglieder an, zwölf davon nahmen an der Jahreshauptversammlung teil.