In „bester Gesellschaft“ die Schönheit der Natur erleben

Ja, wo laufen sie denn? Und vor allem, wann laufen sie? Start ist am 10. Juli (Sonntag), berichten Marita Michel und Edith Albersmeyer. Dann geht es um den Hullerner Stausee. Und da hoffen die beiden Frauen auf gutes Wetter. Gemeinsam mit Kerstin und Martin Becker führen sie die Wanderfreunde 05 an, nachdem Willi Ross zurückgetreten ist (WN berichtete).

Aber selbst, wenn das Wetter nicht mitspielt: Gelaufen wird trotzdem. „Wie heißt es doch immer so schön? Es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung“, zitiert Michel eine altbekannte Weisheit. Außerdem hat es schließlich lang genug gedauert, bis die Gruppe, die sich erst im vergangenen Jahr neuformiert hat, wieder los darf. Denn bislang war die Truppe genau zwei Mal unterwegs. Das Coronavirus hat, wie so viele andere Pläne, auch diese lahmgelegt.

Anmeldung bis 7. Juli möglich

Doch nun endlich ist es soweit. Michel und Albersmeyer haben alles durchgeplant. 14 Kilometer misst die von ihnen ausgesuchte Strecke. Wer mit möchte, muss sich einfach nur bei Marita Michel anmelden.

Die Wanderfreunde 05 haben eine eigene WhatsApp-Gruppe angelegt, in die sich Interessierte aufnehmen lassen können. Für die erste große Tour seit langer Zeit, haben sich Marita Michel, Edith Albersmeyer und die Beckers ein attraktives Ziel ausgesucht. Denn die Strecke führt, passend zum Sommer, am Wasser entlang und auch ein Stückchen durch den Wald. „Herrliche Aussichten also“, freut sich Edith Albersmeyer. Sie rät auf jeden Fall einen Rucksack zu packen, in dem auch ein Wasservorrat verstaut werden sollte.

14 Kilometer mit Einkehr

Die insgesamt 14 Kilometer rund um den Hullerner Stausee werden nicht an einem Stück gewandert. „Nein, zwischendurch ist eine Einkehr geplant“, verrät Marita Michel. Los geht es morgens um 11 Uhr ab Wanderparkplatz Hullener Stausee an der Hullerner Straße/ B 58. Dabei muss die Anfahrt in Eigenregie gemeistert werden. „Hier empfiehlt es sich, Fahrgemeinschaften zu bilden“, hat Michel einen Tipp parat. Gegen 15.30 Uhr, so schätzt das Duo, endet die Sommer-Wanderung am Ausgangspunkt, dem Wanderparkplatz.

Besonders freuen sich die Planer darüber, „dass es nun keine Teilnehmerbegrenzung mehr gibt, wie es bei unseren ersten beiden Wanderungen coronabedingt der Fall war.“ Wer mit möchte, ist willkommen. Wandern in bester Gesellschaft lautet das Motto. Mitzubringen sind gute Laune, Spaß am Wandern, das passende Schuhwerk und wie gesagt ein Rucksack, in dem vor allem bei höheren Temperaturen erfrischendes Nass verstaut werden sollte. Dann steht der Wanderung rund um den Hullerner Stausee nichts mehr im Wege. Anmeldungen für die Tour nimmt Marita Michel bis Donnerstag (7. Juli) unter

0160-90 55 19 20 entgegen.